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РФ знищила основний склад Winetime: що відомо про наслідки та збитки

РФ знищила основний склад Winetime
РФ знищила основний склад Winetime

У ніч проти 19 липня внаслідок російського ракетного удару було знищено основний склад Winetime. За попередніми оцінками компанії, втрати товарів становлять 6 млн євро, працівники не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Winetime.

За даними компанії, по складу вдарили вісім російських ракет. Унаслідок атаки об’єкт було знищено.

Winetime входить до Asnova Holding. Компанія працює з 2010 року, коли відкрила перший магазин в Івано-Франківську. Наразі мережа представлена у 15 регіонах України.

У 2025 році дохід Winetime становив 44,819 млн євро. З цієї суми 6,383 млн євро компанія сплатила у вигляді податків.

Це не перша втрата бізнесу через російські атаки. 6 жовтня 2022 року ракета знищила магазин Winetime у Запоріжжі. Того ж року Asnova Holding втратила склади, що належали її дочірнім компаніям Ekol Logistics і Savservice. Тодішні втрати оцінювали приблизно у 3,916 млн євро.

До кінця 2026 року Winetime планувала відкрити чотири нові магазини. Після знищення основного складу ці плани опинилися під питанням.

У компанії зазначили, що зараз команда шукає рішення, які дозволять мінімізувати наслідки атаки та продовжити роботу.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергового масованого обстрілу Києва російська ракета влучила в центральний логістичний комплекс мережі виномаркетів OKWINE та компанії-дистриб’ютора Wine Hunters.

Автор:
Тетяна Гойденко