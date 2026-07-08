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У Києві знищено склад компанії Philip Morris внаслідок атаки РФ

атака
РФ знищила склад "Філіп Морріс" у Києві / Офіс генерального прокурора України

8 липня внаслідок масованої нічної ракетної атаки Росії було знищено склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна" у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії зазначили, що наразі  оцінюють розмір завданих збитків. Постраждалих серед співробітників немає.

Це був вже четвертий удар по бізнесу виробника від початку повномасштабного вторгнення. 

У ніч на 30 січня 2026 року внаслідок російської ракетної атаки був знищений склад Philip Morris на території фабрики у Харкові. За даними ДСНС Харківщини, пожежа охопила понад 5000 кв. м, зазнали значних руйнувань будівельні конструкції.

Попри втрату складу, компанія оперативно переналаштовує ланцюги постачання. Завдяки завчасній диверсифікації логістичної мережі постачання продукції клієнтам не перериватиметься.

У "Філіп Морріс Україна" підкреслили, що й надалі виконуватиме зобов'язання перед державою, партнерами та контрагентами.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, ППО не збила жодної балістичної ракети під час нічної атаки 8 липня - усі п'ять "Іскандерів" влучили по чотирьох локаціях. Загалом ворог застосував два типи ракет і 169 ударних дронів, з яких вдалося знешкодити 139.

Про Philip Morris

Philip Morris International (PMI) — це провідна міжнародна тютюнова компанія. Компанія працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала понад 750 млн доларів в економіку України. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

У 2025 році "Філіп Морріс Україна" сплатила майже 59 млрд грн до держбюджету. 

Тютюнова компанія "Філіп Морріс Україна" інвестувала понад $1 млн у розширення логістичної інфраструктури та облаштування складів за власними стандартами в межах диверсифікації воєнних ризиків.

Автор:
Світлана Манько
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