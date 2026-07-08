В Киеве уничтожен склад компании Philip Morris в результате атаки РФ

8 июля в результате массированной ночной ракетной атаки России был уничтожен склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина" в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что сейчас оценивают размер нанесенного ущерба. Пострадавших среди сотрудников нет.

Это был уже четвёртый удар по бизнесу производителя с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 30 января 2026 года в результате российской ракетной атаки был уничтожен состав Philip Morris на территории фабрики в Харькове. По данным ГСЧС Харьковщины, пожар охватил более 5000 кв. м, подверглись значительным разрушениям строительные конструкции.

Несмотря на потерю склада, компания оперативно перенастраивает цепи поставки. Благодаря заблаговременной диверсификации логистической сети, поставка продукции клиентам не будет прерываться.

В "Филипп Моррис Украина" подчеркнули, что и дальше будет выполнять обязательства перед государством, партнерами и контрагентами.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты во время ночной атаки 8 июля - все пять "Искандеров" попали по четырем локациям. В общей сложности враг применил два типа ракет и 169 ударных дронов, из которых удалось обезвредить 139.

О Philip Morris

Philip Morris International (PMI) – это ведущая международная табачная компания. Компания работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала более 750 млн. долларов в экономику Украины. С начала полномасштабного вторжения компания выделила более 400 млн. грн на гуманитарные проекты.

В 2025 году "Филипп Моррис Украина" оплатила почти 59 млрд грн в госбюджет.

Табачная компания "Филипп Моррис Украина" инвестировала более $1 млн в расширение логистической инфраструктуры и обустройство складов по собственным стандартам в рамках диверсификации военных рисков.