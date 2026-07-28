В Венгрии создали агентство для возврата средств, похищенных во времена Орбана

Венгерский парламент официально одобрил создание Национального агентства по возврату активов. Новый орган будет специализироваться на возвращении государственных средств, незаконно присвоенных за 16 лет правления Виктора Орбана.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Создание агентства является центральным элементом стратегии нового правительства по привлечению к ответственности должностных лиц предыдущего режима.

За годы правления Орбана Венгрия очутилась на последнем месте в Европейском Союзе по индексу восприятия коррупции от Transparency International. Именно массовая коррупция послужила причиной того, что Брюссель заморозил финансирование страны на миллиарды евро.

В отличие от аналогичных структур в странах Евросоюза новый венгерский орган имеет уникальную концепцию. Он объединяет функции прокуратуры, полиции, финансовой разведки и гражданских судебных агентов.

Следователи получат доступ к любым конфиденциальным финансовым данным, смогут перебирать на себя дела других органов, самостоятельно подавать иски в суд и налагать штрафы до 16 миллионов долларов за препятствование расследованию.

Главной мишенью расследований станут бизнес-конгломераты союзников Орбана. В последнее десятилетие эти структуры стремительно захватили ведущие позиции в банковском секторе, энергетике, строительстве и туризме.

Оценивая масштаб предстоящей работы, Петер Мадяр сравнил очищение Венгрии от влияния предыдущей власти с борьбой Италии против мафии.

Напомним, венгерские антикоррупционные органы считают, что компании близкого окружения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могли присвоить около 3,5 миллиарда евро на завышенных ценах в контрактах.

Ранее Мадяр утверждал, что окружение Орбана начало вывод капиталов за границу и распродажа активов, переводя десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие страны.

Кроме того, политик отметил, что часть олигархических семей уже покинула Венгрию, а другие готовятся к отъезду.