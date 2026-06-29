Адвокат инкассаторов Ощадбанка требует ареста Орбана

Венгерский адвокат Лорант Горват, представляющий интересы инкассаторов Ощадбанка, предлагает одновременно с выдвижением подозрения заключить под стражу бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и других экс-чиновников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание 24.hu.

Отмечается, что в ходатайстве Горват обвиняет Орбана, а также бывшего руководителя Центра борьбы с терроризмом Яноша Гайду, бывшего государственного секретаря, который отвечал за надзор за службами национальной безопасности, Орша Фаркаша и экс-замруководителя по уголовным и правоохранительным вопросам налогово-таможенной службы Тамиша.

Среди них — незаконное лишение свободы, совершенное по коварным мотивам и с пыткой потерпевшего и преступление пыток с целью получения признания.

В своем обосновании адвокат ссылается на "информацию, опубликованную в печати". В нем якобы речь шла о необходимости проверить причастность Орбана и других экспосадов к делу украинских инкассаторов и допросить их.

Горват отмечает, что расследование должно было выяснить, основывались ли меры против украинских инкассаторов на реальных и законных основаниях уголовного процесса, "фактической ли целью действий органов было обеспечение политических, внешнеполитических или правительственных интересов".

"Если лишение свободы, задержание, допрос, содержание под стражей или выдворение из страны не происходили по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, а были исполнением заранее принятого политического или административного решения, тогда было преступление незаконного лишения свободы согласно статье 304 Уголовного кодекса", - подчеркивает Горват.

По его мнению, в отношении упомянутых четырех человек "обоснованно возникает риск препятствования успешному проведению уголовного производства", а потому это "может оправдать применение задержания, а также – в зависимости от конкретных данных, установленных в ходе расследования – представление ходатайства о заключении под стражу".

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр поручил немедленно начать внутреннее расследование по делу о захвате украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

Это произошло после того, как было опубликовано журналистское расследование о том, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана и достаточных юридических оснований для операции не было. Орбан хотел отомстить Украине за перебои со снабжением нефти из-за трубопровода "Дружба".

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!" – написал премьер-министр Венгрии", - заявил Петер Мадяр.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег.

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.