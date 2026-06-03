За задержанием инкассаторов Ощадбанка стоял Орбан: Мадяр отреагировал на расследование СМИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что его предшественник Виктор Орбан, по данным расследования СМИ, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте, должен взять на себя ответственность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Мадяр в Facebook в среду.

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!" – написал премьер-министр Венгрии.

Венгерские журналисты обнаружили, что за задержанием инкассаторов Ощадбанка стоял Орбан

Заявление Мадяра появилось после того, как венгерское издание Telex выяснило, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана, и достаточных юридических оснований для сделки не было.

Тогда в Венгрии заявляли, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег - операцию там назвали "Украинским золотым конвоем". Среди задержанных был генерал украинской спецслужбы в отставке.

Однако австрийский центральный банк удивленно отнесся к этим обвинениям, заявив, что перевозка наличных денег между странами является общепринятой и законной банковской практикой.

Telex пишет, что источники, с которыми общались последние недели, во время разговоров регулярно обвиняли друг друга, пытаясь приуменьшить свою ответственность. Однако кое в чем их рассказы совпадали — в том, что за операцией стояли политические расчеты.

По данным Telex, настоящим мотивом рейда было не подозрение в преступлении, а желание тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана отомстить Украине за перебои с поставкой нефти из-за трубопровода "Дружба". В тот же день, 5 марта, еще до того, как стало известно об инциденте, Орбан публично заявил: "Мы победим и победим силой".

Собеседники издания сообщили, что в начале марта от правительства поступило указание о дате проведения рейда. Эту информацию подтвердило также Управление по защите Конституции.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег .

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.