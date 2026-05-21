Задержание инкассаторов в Венгрии: суд принял решение в пользу Ощадбанка по делу о защите деловой репутации

Коммерческий суд города Вены в Австрии принял предварительное решение в пользу Ощадбанка по делу о защите деловой репутации по случаю задержания инкассаторов финучреждения в Венгрии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Суд принял решение в пользу Ощадбанка

Отмечается, что суд удовлетворил заявление финучреждения об обеспечительном мероприятии в отношении Борислава Березы.

Борислав Береза – это украинский политик, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва (2014–2019 гг.) и политический блоггер.

Он публично заявлял, что инкассация Ощадбанка в Венгрии использовалась для вероятной "теневой схемы" вывода капитала за границу, что впоследствии и явилось предметом судебного иска

В соответствии с принятым решением ответчик обязан с этого момента воздерживаться от утверждений и их распространения, в частности в социальных сетях, относительно обвинений банка и его должностных лиц в обстоятельствах "венгерского дела", а также удалить предыдущие публикации таких утверждений.

В Ощадбанке объясняют, что предварительный судебный запрет является шагом, направленным на оперативную защиту прав истца и недопущение дальнейшего распространения недостоверной информации.

За невыполнение предварительного судебного запрета на ответчика может быть наложен штраф в сумме до 100 тысяч евро за нарушение, которое выплачивается в австрийский бюджет.

Сообщается, что дальнейшим шагом станет подача Ощадбанком основного иска о защите деловой репутации в общем исковом производстве с целью получения окончательного судебного запрета на распространение недостоверной информации. В рамках этого производства в пользу банка может быть присуждено возмещение судебных издержек.

Ранее Ощадбанк сообщил о полной отмене решений венгерских властей относительно семи сотрудников банка, которые ранее были депортированы и лишены права въезда в страны Шенгенской зоны.

Что известно об инциденте с инкассаторами

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

6 марта Украина вернула семерых задержанных в Венгрии работников Ощадбанка. Впоследствии Министерство иностранных дел заявило о грубых нарушениях прав инкассаторов при задержании.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников. Было зафиксировано повреждение оборудования.

Венгрия заявляла, что основанием для задержания семерых украинцев стала подозрение в отмывании денег .

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка.