Ощадбанк выиграл дело в отношении своих инкассаторов, задержанных в Венгрии

Ощадбанк сообщил о полной отмене решений венгерских властей относительно семи сотрудников банка, которые ранее были депортированы и лишены права въезда в страны Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

18 мая Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации украинских граждан и трехлетний запрет на их въезд и пребывание в Шенгенской зоне. Также венгерская сторона приняла решение немедленно удалить все соответствующие записи из государственных реестров.

Как сообщили в Ощадбанке, основанием для пересмотра решений стал отзыв предварительных выводов венгерского органа по вопросам конституционной защиты относительно якобы угрозы национальной безопасности со стороны украинцев. В то же время, это произошло уже после того, как банк обжаловал соответствующие решения в суде.

В учреждении отметили, что венгерская сторона не стала ждать завершения судебного разбирательства в Будапеште и самостоятельно отменила все введенные ограничения.

Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион заявил, что это решение подтвердило правовую позицию банка.

"Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права", - отметил он.

Речь идет об инциденте, который произошел в начале марта 2026 года. Тогда в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля Ощадбанк, перевозивших транзитом из Вены в Киев 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота в рамках соглашения с Райффайзен банком Австрия.

Позже сотрудников вернули в Украину, а в мае Ощадбанк сообщил о возвращении задержанных средств, банковских металлов и инкассаторского транспорта.

Напомним, после возвращения Венгрией конфискованных средств и ценностей Ощадбанка Украина не считает инцидент исчерпанным и потребует от Будапешта компенсации за нападение на инкассаторов.