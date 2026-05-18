Ощадбанк виграв справу щодо своїх інкасаторів, затриманих в Угорщині

Ощадбанк повідомив про повне скасування рішень угорської влади щодо семи співробітників банку, яких раніше було депортовано та позбавлено права в'їзду до країн Шенгенської зони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

18 травня Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію українських громадян та трирічну заборону на їхній в’їзд і перебування в Шенгенській зоні. Також угорська сторона ухвалила рішення негайно видалити всі відповідні записи з державних реєстрів.

Як повідомили в Ощадбанку, підставою для перегляду рішень стало відкликання попередніх висновків угорського органу з питань конституційного захисту щодо нібито загрози національній безпеці з боку українців. Водночас це сталося вже після того, як банк оскаржив відповідні рішення в суді.

В установі наголосили, що угорська сторона не стала чекати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала всі запроваджені обмеження.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що це рішення підтвердило правову позицію банку.

"Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти Ощадбанку. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", — зазначив він.

Йдеться про інцидент, який стався на початку березня 2026 року. Тоді в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, що перевозили транзитом із Відня до Києва 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг банківського золота в межах угоди з Райффайзен банком Австрія.

Пізніше співробітників повернули до України, а у травні Ощадбанк повідомив про повернення затриманих коштів, банківських металів та інкасаторського транспорту.

Нагадаємо, після повернення Угорщиною конфіскованих коштів та цінностей Ощадбанку, Україна не вважає інцидент вичерпаним та вимагатиме від Будапешта компенсації за напад на інкасаторів.

Автор:
Тетяна Гойденко