Інцидент врегульовано: Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку

Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані угорськими спецслужбами у березні 2026 року. Наразі всі активи вже доставлені на територію України, а інцидент врегульовано.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Інцидент з інкасаторами завершено

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі завершено і процес повернення матеріальних цінностей - кошти та інші активи вже доставлені на територію України в повному обсязі.

У Києві відзначають, що врегулювання ситуації стало можливим завдяки конструктивному діалогу з Угорщина. Українська сторона також подякувала всім причетним до процесу за зусилля у відстоюванні інтересів держави та її громадян.

Інцидент, що виник раніше цього року, наразі вважається вичерпаним.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишались в Угорщині без законних на те підстав.

Ощадбанк вимагав повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Також пізніше лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачав арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV).

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявляв, що Україна притягне до відповідальності причетних.