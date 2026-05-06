Lufthansa підвищує ціни на квитки: як авіакомпанія виходить із кризи через дороге пальне

Німецька авіакомпанія Lufthansa підтвердила плани отримати великий прибуток у 2026 році, попри дороге пальне. Компанія очікує, що заробить значно більше, ніж торішні 1,96 мільярда євро. Після цієї новини акції авіаперевізника одразу зросли на 6%.

Заходи економії

Для нейтралізації втрат у розмірі 1,7 мільярда євро (близько 2 мільярдів доларів США), спричинених подорожчанням авіаційного палива, Lufthansa розробила комплексну стратегію. Компанія робить ставку на фінансове хеджування, підвищення вартості авіаквитків та масштабне скорочення витрат.

Крім того, авіакомпанія оптимізує планування своєї мережі, щоб мінімізувати вплив дефіциту сировини.

Фінансовий директор Тілль Штрайхерт запевнив, що паливні поставки у ключових хабах залишатимуться стабільними щонайменше до кінця червня.

Lufthansa адаптує логістичні маршрути

Через кризу на Близькому Сході, яка спричинила стрибок цін на пальне, перевізник готується до можливих перебоїв у постачанні.

Зокрема, Lufthansa розглядає можливість впровадження додаткових зупинок для дозаправки на тривалих рейсах до Азії та Африки.

Цікаво, що геополітична напруженість водночас стимулює попит на послуги перевізника, оскільки пасажири все частіше обирають маршрути через європейські хаби компанії для безпечного транзиту.

Скорочення збитків

Результати першого кварталу продемонстрували позитивну динаміку порівняно з минулим роком. Скоригований операційний збиток за період з січня по березень склав 612 мільйонів євро, що виявилося кращим за прогнози аналітиків.

Попри це, авіакомпанія змушена була скасувати близько 20 тисяч рейсів цього літа, щоб обмежити місткість літаків на тлі побоювань щодо нестачі пального.

Наразі Lufthansa продовжує реалізацію амбітної програми трансформації, яка має забезпечити рентабельність на рівні 8–10% до кінця десятиліття.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.