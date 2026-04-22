Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів через дефіцит палива: чи буде колапс перевезень у ЄС

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування 20 000 рейсів у період з травня по жовтень. Таке рішення зумовлене необхідністю економії палива, вартість якого подвоїлася через конфлікт в Ірані.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Перевізник уже почав скасовувати близько 120 рейсів щодня. Основні обмеження торкнуться нерентабельних короткомагістральних маршрутів із Мюнхена та Франкфурта до кінця літнього сезону.

За розрахунками компанії, це дозволить заощадити близько 40 000 метричних тонн авіаційного палива.

Криза авіаційного палива в Європі

Ситуація зі скороченням польотів обговорювалася на зустрічі міністрів транспорту країн ЄС. Міжнародне енергетичне агентство попередило, що запаси авіаційного палива в Європі вичерпаються менш ніж за шість тижнів.

Комісар ЄС з питань транспорту Апостолос Ціцікостас повідомив про розгляд можливості імпорту палива зі США, яке раніше не використовувалося в регіоні.

Також Єврокомісія планує запровадити систему моніторингу та розподілу запасів палива між державами-членами для стабілізації ринку.

Для підтримки галузі Європейський Союз може тимчасово скасувати жорсткі вимоги щодо використання слотів у аеропортах. Це дозволить авіакомпаніям не втрачати права на маршрути при скороченні кількості вильотів.

Представники ЄС висловили готовність втрутитися в ситуацію та зробити умови роботи більш гнучкими, якщо паливна криза затягнеться. У середу очікується офіційне оприлюднення плану щодо посилення контролю за енергетичними ресурсами в авіаційному секторі.

Вплив блокади на авіаперевізників

Різке зростання витрат на паливо через закриття Ормузької протоки змушує перевізників по всьому світу змінювати стратегії.

Американська компанія Delta Air Lines скорочує збиткові маршрути на 3,5% своєї мережі, намагаючись компенсувати витрати в розмірі 1 млрд доларів. В Азії про аналогічні заходи оголосили Cathay Pacific, Air Asia X та Air New Zealand.

Європейські лоукостери, зокрема EasyJet, попереджають про значні збитки, а Virgin Atlantic відкладає повернення до прибутковості через зростання рахунків за енергоносії.

Нагадаємо, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ціни на авіаційне паливо різко зросли. Зазвичай вони рухаються разом із цінами на нафту, однак нині авіапаливо подорожчало майже вдвічі, тоді як сира нафта зросла приблизно на третину. Це значно знижує рентабельність авіаперевізників у всьому світі.