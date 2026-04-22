Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов из-за дефицита топлива: будет ли коллапс перевозок в ЕС

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 20 000 рейсов в период с мая по октябрь. Такое решение обусловлено необходимостью экономии топлива, стоимость которого удвоилась из-за конфликта в Иране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Перевозчик уже начал отменять около 120 рейсов в день. Основные ограничения затронут нерентабельные короткомагистральные маршруты из Мюнхена и Франкфурта до конца летнего сезона.

По расчетам компании, это позволит сэкономить около 40 тысяч метрических тонн авиационного топлива.

Кризис авиационного топлива в Европе

Ситуация по сокращению полетов обсуждалась на встрече министров транспорта стран ЕС. Международное энергетическое агентство предупредило, что запасы авиационного топлива в Европе иссякнут менее чем за шесть недель .

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас сообщил о рассмотрении возможности импорта топлива из США, ранее не использовавшегося в регионе.

Также Еврокомиссия планирует внедрить систему мониторинга и распределения запасов топлива между государствами-членами для стабилизации рынка.

Для поддержки отрасли Европейский Союз может временно отменить жесткие требования к использованию слотов в аэропортах. Это позволит авиакомпаниям не терять права на маршруты при сокращении количества вылетов.

Представители ЕС выразили готовность вмешаться в ситуацию и сделать условия работы более гибкими, если топливный кризис затянется. В среду ожидается официальное обнародование плана по усилению контроля над энергетическими ресурсами в авиационном секторе.

Воздействие блокады на авиаперевозчиков

Резкий рост расходов на топливо из-за закрытия Ормузского пролива заставляет перевозчиков по всему миру изменять стратегии.

Американская компания Delta Air Lines сокращает убыточные маршруты на 3,5% своей сети, пытаясь компенсировать расходы в 1 млрд долларов. В Азии об аналогичных мерах объявили Cathay Pacific, Air Asia X и Air New Zealand.

Европейские лоукостеры, в частности EasyJet, предупреждают о значительных убытках, а Virgin Atlantic откладывает возврат к прибыльности из-за роста счетов за энергоносители.

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.