Авиакомпании просят ЕС вмешаться из-за дефицита топлива и войны в Иране

Авиакомпании ЕС предупредили о дефиците топлива из-за войны в Иране / Depositphotos

Авиаперевозчики Европы обратились в ЕС с призывом принять срочные меры из-за войны в Иране. Главными вызовами для отрасли стали массовые ограничения авиасообщения и угроза критического дефицита топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Отраслевая группа Airlines for Europe (A4E), в которую входят ведущие перевозчики Lufthansa, Air France-KLM и easyJet, официально обратилась в Европейский Союз с просьбой принять чрезвычайные меры.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, авиакомпании отмечают необходимость срочного вмешательства Брюсселя для стабилизации работы отрасли в условиях геополитического кризиса.

Перевозчики предупредили о дефиците авиатоплива

Одной из главных проблем стал дефицит реактивного топлива, вызванный блокадой Ормузского пролива. Представители Airports Council International Europe предупредили, что запасы керосина в Европе могут иссякнуть уже через три недели.

В этой связи группа A4E предлагает ЕС ввести мониторинг поставок на уровне союза и рассмотреть возможность совместных закупок керосина, взяв за основу применявшуюся в 2022 году модель закупки природного газа.

Авиаперевозчики призывают Еврокомиссию временно приостановить работу углеродного рынка ЕС для авиации и упразднить часть авиационных налогов для уменьшения финансового давления.

Также документ содержит предложение внести изменения в законодательство по 90-дневным резервам нефти. Эти нормы не предусматривают конкретных объемов именно для реактивного топлива, что усиливает риски остановки полетов в случае длительного топливного кризиса.

Ограничение воздушного пространства

С 28 февраля европейским компаниям запрещено работать в небе над несколькими странами Персидского залива, включая ОАЭ и Катар.

Этот запрет официально действует до 24 апреля, что вынуждает авиалинии изменять маршруты и нести дополнительные расходы.

Авиакомпании требуют от ЕС юридического подтверждения того, что закрытие пространства из-за конфликта является уважительной причиной для неиспользования авиационных слотов. Европейская комиссия планирует представить пакет мер по энергетическому рынку 22 апреля.

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.

Татьяна Бессараб