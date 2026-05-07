Загрязнение почв и самозахват земель: директора добывающего предприятия будут судить за экологические нарушения

Государственная экологическая инспекция Полесского округа выявила ряд нарушений на Негребовском месторождении доломитов в Радомышльском обществе Житомирской области. Внеплановую проверку деятельности ООО "Доломино" провели после многочисленных жалоб местных жителей на работу предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Проверка, продолжавшаяся с 22 апреля по 5 мая 2026 г., показала: предприятие имеет основной пакет разрешительной документации, включая спецразрешение на недра и вывод по оценке воздействия на окружающую среду (ОВД).

Однако фактическая деятельность компании не полностью отвечает установленным требованиям.

Ключевые нарушения:

не обеспечено возмещение ущерба за использование земельного участка коммунальной собственности, в частности, относительно зеленых насаждений;

выявлены несоответствия в документации по характеристикам почв, что может свидетельствовать о предоставлении недостоверных или неполных данных при оценке воздействия на окружающую среду;

допущено смешивание плодородного слоя почвы с вскрышными породами при проведении земляных работ;

зафиксировано выполнение работ за пределами земельного участка, на который установлен сервитут;

нарушены условия специального водопользования, в частности по отводу карьерных вод;

не обеспечен надлежащий учет забора воды и не подана обязательная отчетность;

отсутствует система сбора и очистки дождевых и талых вод;

обнаружены факты смешивания отходов.

В то же время, лабораторные исследования проб воды, отобранных у реки Белка, не зафиксировали превышения предельно допустимых сбросов.

На директора предприятия составлены административные протоколы, рассмотренные судом. Кроме того, материалы относительно нарушений в сфере земельного законодательства направлены в Госгеокадастр Житомирской области для принятия соответствующих мер.

Справка

Доломит – это природный минерал и одноименная осадочная горная порода. Если говорить просто, это "родственник" известняка, но с несколько иным химическим составом и свойствами. В отличие от обычного известняка (состоящего из кальцита, доломит содержит значительное количество магния. Именно магний делает его прочнее и устойчивее к внешним воздействиям.

Доломит является универсальным сырьем, которое массово применяют в строительстве для производства прочного бетона и огнеупорных материалов, в металлургии как флюс для очистки металлов, а также в стекольной промышленности для повышения термостойкости изделий.

Отдельную важную роль играет в агросекторе, где в виде доломитовой муки используется для раскисления и обогащения грунтов кальцием и магнием.

