В Житомирской области появится стеклозавод, который покроет все потребности страны в остеклении

В Житомирской области в скором времени начнется строительство стеклозавода NovaSklo мощностью 800 тонн в сутки. Общие инвестиции в проект – 230 млн евро.

На первом этапе необходимо вложить в проект 85 миллионов евро – это строительство, организация инфраструктуры, предоплата по оборудованию – 15%. Остальные 85% финансирует европейское экспортное агентство, отметил в интервью Delo.ua инвестор проекта, основатель EFI Group Игорь Лиски.

Стеклозавод будет производить флоат-глас, который используют для производства окон. Технология производства предполагает, что стеклянная масса выливается на олово и затем медленно охлаждается и застывает на конвейере. Инвестор обещает оборудовать производство самыми современными технологиями .

"Со временем мы добавим цеха дальнейшей переработки стекла, например по изготовлению автомобильного стекла, зеркал, закалки, специального многослойного стекла, стекла для солнечных панелей", — пояснил инвестор.

По словам Игоря Лиски, завод после запуска сможет покрыть все потребности страны в остеклении.

"Сегодня Украина импортирует ежегодно 24 млн квадратных метров стекла. Завод будет производить 25-26 миллионов. Но мы верим, что после окончания войны спрос стремительно вырастет и потребуется 40-50 млн, как и до войны. Чтобы решить эту проблему, мы проецируем завод сразу на две линии", — подчеркнул основатель EFI Group.

По его оценкам, NovaSklo позволит сэкономить стране только по одной производственной линии в 200 млн в год — благодаря экономии на логистике, поскольку "это будет украинский производитель и государство не будет покупать миллионы тонн стекла за границей". Кроме того, это будет украинское сырье, налоги, рабочие места и зарплаты.

Завод проектируется более чем на 400 новых рабочих мест.

По словам бизнесмена, Житомирщина была выбрана для проекта неслучайно. С одной стороны, регион удобен по логистике — равноудаленный к другим регионам и ключевым переработчикам.

"Важно было, чтобы была неподалеку трасса и железная дорога. Ведь с одной стороны мы планируем подвозить песок по пути, с другой стороны должна быть хорошая дорога или объездная для того, чтобы вывозить почти 700 тонн стекла в сутки", — добавил Лиски.

В-третьих, в Житомире есть доломиты, необходимые для производства стекла.

Важным аргументом при принятии окончательного решения стал также интерес местных властей. "У нас была помощь и от мэра, и от губернатора, были встречи со специалистами облэнерго – потому что это очень энергоемкий проект. И подключение к соответствующим мощностям газа и электричества было очень важно", — подчеркнул Лиски.

Именно активная лидерская позиция житомирян способствовала тому, чтобы выбор пал именно на Житомир. Бывший мэр Сухомлин Сергей Иванович даже ездил вместе с Лиски на презентацию проекта в Берлине на большой инвестиционный форум URC 2024 года.

EFI Group основана в 2007 году, занимается реализацией бизнес-проектов в Украине.