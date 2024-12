Игорь Лиски: Стеклозавод – это также о независимости Украины

Долгое время стекло на 100% завозилось из России и Беларуси. Причем украинцы даже экспортировали им свой песок, а самые большие карьеры даже находились в собственности российских олигархов, отмечала недавно глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. И только война оборвала эту зависимость по стеклу.

Однако импорт этого материала из Европы – слишком дорогое удовольствие, логистическая составляющая обузой ложится на себестоимость строительства. Сегодня предварительно прогнозируемая потребность в стекле, по словам Шуляк, — 40-45 тысяч квадратных метров. А рынок окон может вырасти на 200%.

Недавно о строительстве стеклозавода NovaSklo с общей суммой инвестиций в 230 млн. евро анонсировал основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски. Производственные мощности планируют построить в Житомирской области. Инвестор убежден, что завод станет одним из самых передовых в мире. Подробнее о будущем производстве читайте в интервью Delo.ua с Игорем Лиски.

Игорь Лиски, 45 лет, из Луганска. Имеет две высшие образовательные степени: по международной экономике и праву (Луганский университет имени В.В. Даля и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко), также недавно окончил программу Executive MBA в Said Business School Оксфордского университета. Обучался по программе Stanford Executive Program: Be a Leader Who Matters.

Лиски имеет за плечами более 20 лет опыта в привлечении украинских и международных инвестиций в экономику Украины, реализовал немало инвестиционных проектов с партнерами из Канады, Австрии, Германии, Великобритании, Нидерландов и т.д.

Председатель наблюдательного совета, учредитель инвестиционной компании EFI Group. В 2014 году потерял почти весь бизнес на оккупированном Донбассе, после чего переехал в Киев. Однако за время войны с нуля создал немало успешных инвестиционных кейсов и построил семь современных заводов.