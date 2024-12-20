Игорь Лиски: Стеклозавод – это также о независимости Украины

Одним из наиболее критически дефицитных материалов для послевоенного восстановления является листовое стекло, производства которого в Украине не было уже много лет. Раньше материал производили в Лисичанске, однако завод "Пролетарий" мощностью 15 млн кв. метров в год был разрушен еще в 2014 году и сейчас находится на оккупированной территории.

Долгое время стекло на 100% завозилось из России и Беларуси. Причем украинцы даже экспортировали им свой песок, а самые большие карьеры даже находились в собственности российских олигархов, отмечала недавно глава Комитета ВР по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. И только война оборвала эту зависимость по стеклу.

Однако импорт этого материала из Европы – слишком дорогое удовольствие, логистическая составляющая обузой ложится на себестоимость строительства. Сегодня предварительно прогнозируемая потребность в стекле, по словам Шуляк, — 40-45 тысяч квадратных метров. А рынок окон может вырасти на 200%.

Недавно о строительстве стеклозавода NovaSklo с общей суммой инвестиций в 230 млн. евро анонсировал основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски. Производственные мощности планируют построить в Житомирской области. Инвестор убежден, что завод станет одним из самых передовых в мире. Подробнее о будущем производстве читайте в интервью Delo.ua с Игорем Лиски.

О компании

EFI Group основана в 2007 году, занимается реализацией бизнес-проектов в Украине. Сферы инвестирования разнообразны – healthcare и medtech, газовая, угольная, бумажная, пищевая и деревообрабатывающая промышленности, снабжение сельхозпродукцией, а также строительство, машиностроение и креативная индустрия.

О спикере

Игорь Лиски, 45 лет, из Луганска. Имеет две высшие образовательные степени: по международной экономике и праву (Луганский университет имени В.В. Даля и Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко), также недавно окончил программу Executive MBA в Said Business School Оксфордского университета. Обучался по программе Stanford Executive Program: Be a Leader Who Matters. Лиски имеет за плечами более 20 лет опыта в привлечении украинских и международных инвестиций в экономику Украины, реализовал немало инвестиционных проектов с партнерами из Канады, Австрии, Германии, Великобритании, Нидерландов и т.д. Председатель наблюдательного совета, учредитель инвестиционной компании EFI Group. В 2014 году потерял почти весь бизнес на оккупированном Донбассе, после чего переехал в Киев. Однако за время войны с нуля создал немало успешных инвестиционных кейсов и построил семь современных заводов.

- Игорь, новости о новом стеклозаводе NovaSklo зацепила рынок за живое. Еще в 2011 году обещали построить на Украине стеклозавод китайцы, заявляли подобные проекты и отечественные девелоперы. Однако все эти проекты не удалось реализовать – у нас до сих пор нет стеклозавода, и застройщикам приходится завозить стекло из-за границы, а это дорого.

Я тоже видел много проектов. Подумывал к ним присоединиться. было бы дешевле запускать производство, но в итоге дало бы совсем другое качество продукции.

Поэтому мы решили развивать проект отдельно и сразу ориентироваться на европейское оборудование с лучшими поставщиками технологий производства. В конце концов так легче профинансировать – у нас уже есть договоренности с европейскими экспортными агентствами, которые финансируют оборудование на экспорт в Украину. Мы начали переговоры с финансовыми институтами по финансированию этого проекта. И соответственно проектируем производство с высоким качеством стекла.

Это очень большой сложный проект. Но именно он в моем понимании является символом восстановления. Потому что отстраивать страну без собственного производства, завозя стекла за тысячи километров – это неэффективно. В результате – куча денег восстановления пойдет на логистику и будет давать рабочие места в других странах. В сущности, не будет этого импакта для создания рабочих мест и производства товаров с высокой добавленной стоимостью. А стеклозавод – это как раз такой проект.

Оценка достаточности мощностей по производству основных стройматериалов для покрытия спроса на этапе восстановления (данные исследования Укрпромвнешэкспертиза):

Годовой спрос Имеющиеся мощности Покрытие спроса мощностями, % Загруженность мощностями, % песок 13324 тыс кв.м 20 000 тыс кв. 150% 67% бетон 21 605 тыс. м3 12 000 тыс. м3 56% 180% цемент 15 181тыс.тонн 13 000 тыс. тонн 86% 117% кирпич+газбетон 6 521 млн шт. 8 150 млн шт 125% 80% арматура 2 654 тыс.тонн 3000тыс. тонн 113% 88% стекло 27 406 тыс. м2 - 0% 0%

– На вашем сайте указано, что NovaSklo будет производить стекло для окон, фасадов, бытовой и коммерческой техники, электроники. Что это будут за технологии?

Наш продукт – флоат-глас, используемый для производства окон. Технология производства предполагает, что стеклянная масса выливается на олово и затем медленно охлаждается и застывает на конвейере .

Это очень трендовое стекло, которое имеет большой потенциал и приобретает все большее значение в повседневной жизни. Как в строительстве, так и при производстве солнечных панелей – там есть свои отличия в прокатке, но его активно используют для увеличения эффективности панелей. Но все равно это развитие по стеклу.

Фото: пресс-служба EFI Group

Мы сразу делаем коатинг – покрыватель, магнетрон , который напыляет частицы металлов на стекло и делает его более функциональным и энергоэффективным – например, солнцезащитным или с минимальными потерями тепла.

Для нас это важно, ведь мы верим, что украинские нормы и тренды будут приближаться к европейским. В странах ЕС такое стекло – это уже база: на южную сторону выбирают один тип стекла, на северную – другую. Верю, что скоро этот тренд придет и в Украину. Ведь эта технология позволяет делать современную архитектуру – очень красивую, любых цветов, любых форм, а самое главное – с солнцезащитными и энергоэффективными свойствами.

Остекление – это ключевой вопрос, который нужно решить. Так как без стекла Украина не может развиваться стабильно и эффективно, страна не сможет отстроиться в современных трендах. Это будет слишком дорого для девелоперов.

Ведь современные фасады – это в первую очередь стекло: конструктивное, энергоэффективное, интересное стекло разных форм и цветов. Фасад – это лицо любой архитектуры. И завозить издалека, проектировать, заказывать – это всегда вызов.

- Довоенные потребности Украины – 45 млн квадратных метров стекла в год. Какая мощность планируется на вашем заводе и сколько вы планируете покрывать общие потребности?

Завод проецируется с мощностью печи 800 тонн в сутки. Это значит, что на выходе у нас будет около 675 тонн в день готового продукта .

Сегодня Украина импортирует ежегодно 24 млн. квадратных метров стекла. Этот завод будет производить 25-26 миллионов. Но мы верим, что после окончания войны спрос стремительно вырастет и потребуется 40-50 млн, как и до войны. То есть, одна производственная линия будет покрывать уже половину потребности.

Чтобы решить эту проблему, мы проектируем завод на две линии. Поэтому возможно мы сразу как только война окончится, начнем работать над запуском второй линии. Главное сейчас – построить и запустить первую.

– Вы раньше заявляли, что через 10 лет завод будет стоить 1 миллиард евро, это с учетом второй линии?

Да. Если учитывать, что две линии, каждая линия по 250 млн. евро, то это уже 500 млн. евро – это только по себестоимости. Новая линия потребует фактически строительства нового завода. Просто он будет рядом и будет использовать транспортную инфраструктуру существующего завода.

Презентация завода на встрече с немецкими инвесторами в Берлине. Фото: пресс-служба EFI Group

Все остальное нужно будет создавать по отдельности. Со временем мы добавим цеха дальнейшей переработки стекла, например, по изготовлению автомобильного стекла, зеркал, закалки, специального многослойного стекла, стекла для солнечных панелей и т.д.

Когда завод уже будет производить продукцию, с переработкой, складами, оборотными средствами – думаю, он обойдется в 1 млрд за 10 лет.

Но главное, что завод позволит сэкономить стране только по одной производственной линии 200 млн. в год. Это и экономия на логистике, поскольку это будет украинский производитель, и государство не будет покупать миллионы тонн стекла за границей. Кроме того, это будет украинское сырье, налоги, рабочие места и зарплаты. Завод создаст более 400 новых рабочих мест.

Презентация завода на встрече с немецкими инвесторами в Берлине. Фото: пресс-служба EFI Group

– Что для вас лично значит этот проект?

Для меня, во-первых, это символ восстановления, потому что восстановление должно начинаться со своих качественных материалов. Помню, Wall Street Journal написало о том, что война – это разбитые стекла, поэтому восстановление страны должно начинаться с вставленных окон. Когда для этого строится завод, значит, украинцы верят в будущее, восстановление будущего своей страны. Для меня это очень символично.

Во-вторых, это будет наш самый большой наш завод . У меня и команды действительно большая экспертиза в строительстве проектов с нуля. Это опыт, который реализовывался в течение нескольких лет в проектах разного масштаба.

В-третьих, он сделает Украину конкурентной со всех сторон и дает толчок целым индустриям – строительство, новейшие технологии, автомобилестроение, бронированное стекло, энергоэффективное стекло. Это знаково, что мы, наконец, сможем иметь свой завод и современное качественное стекло.

Четвертый – мы сделаем все, чтобы это был самый современный стеклозавод в мире. Последний завод по стеклу Guardian Glass построили в Польше. Наша задача – построить еще лучше. Мы введем самые актуальные разработки и внедряем все, что есть у лучших производителей оборудования и технологий в мире – у голландцев, немцев, итальянцев.

Да и по сумме инвестиций и уровню влияния на экономику страны это будет крупнейший индустриальный проект в Украине . Через лет десять мир ожидает безумная конкуренция среди производителей качественного стекла. Мы понимаем тренды рынка, основные направления развития, потому решили на самом деле строить завод будущего.

"После стеклозавода в Украине начнут строить и новый содовый завод"

Презентация завода на встрече с немецкими инвесторами в Берлине. Фото: пресс-служба EFI Group

– Почему для строительства завода NovaSklo выбрали именно Житомир?

Это действительно не случайно. Здесь есть три составляющих. Во-первых, в Житомире есть доломиты, необходимые для производства стекла. Во-вторых, он логистически близок к Киеву и всем переработчикам.

В-третьих, подкупила заинтересованность местных властей. У нас была помощь и от мэра, и от губернатора, были встречи со специалистами облэнерго – потому что это очень энергоемкий проект. И подключение к соответствующим мощностям газа и электричества было очень важно.

Именно активная лидерская позиция житомирян очень способствовала тому, чтобы выбор пал именно на Житомир. Бывший мэр Сухомлин Сергей Иванович даже ездил со мной презентовать проект в Берлине на обширном ивенте URC 2024 года.

Но важной была и значительная международная поддержка Министерства экономики, активно способствовавшего продвижению украинских инвестиционных проектов в Берлине. Там было много инвесторов, банков, представителей западных институций, все крупные фонды. Активная позиция местных властей всегда принимается на таких встречах положительно. На самом деле, хочется отметить, что позиция Министерства и в частности Министра экономики Юлии Свириденко очень вспомогательна для развития нашей инвестиционной привлекательности.

- Не секрет, сколько стоил участок? Как ее выбирали? Ведь для производства нужна большая площадь.

Это очень сложный инфраструктурный объект. Поэтому у нас были очень высокие требования к участку. Во-первых, по площади она должна была быть минимально 35 гектаров. Здесь очень нужно электричество, газ высокого давления (7 тыс. кубов в час), вода. Весь комплекс сложен и мы должны вписать в инфраструктуру. Поэтому помощь местных властей очень нужна.

Важно было, чтобы была неподалеку трасса и железная дорога. Ведь с одной стороны мы планируем подвозить песок по колее, с другой стороны должна быть хорошая дорога или объездная для того, чтобы вывозить почти 700 тонн стекла в сутки.

Относительно цены на участок, его расположение, пока мы не можем еще до конца разглашать информацию. Больше сообщим, когда завершатся разрешительные процедуры на эти участки.

- А из чего вы собираетесь изготавливать стекло? Не секрет, что из-за российского вторжения сегодня в Украине соды нет: из-за российского вторжения мы потеряли Крымскую соду и месторождение на Донбассе.

Главное, что в Украине песок – он является самой весомой составляющей в производстве стекла. Причем он в Украине очень высокого качества. Одну из лицензий мы тоже приобрели. Есть песок и в Харьковской, и в Черниговской, и в Днепропетровской области, где у нас есть доломиты – их используют для понижения температуры плавления и улучшения качества стекла.

Да, есть проблемы с содой. Потому что мы потеряли Крымский содовый завод и лисичанскую соду, хоть она худшего качества. Конечно мы будем завозить, но по весу составляющих она занимает всего 4%, правда, она самая дорогая. Но некоторым странам приходится даже песок завозить – а это гораздо большие масштабы, чем сода.

С другой стороны, я уверен, что после запуска нашего производства на Украине начнут строить и новый содовый завод. Потому что известняки в Украине есть и неплохого качества. Конечно, это тоже капиталоемкий проект, возможно, даже более дорогой, чем стеклозавод. Но потребности в соде большие. Ее не хватает и в химической промышленности, и в металлургической, и в стекловаренной. Может быть, со временем мы будем инициировать этот процесс.

– Как вы решаете вопросы с подводами коммуникаций? Ведь производство очень энергоемкое.

Высокая энергоемкость – это одна из причин, почему многие годы было сложно построить такой завод в Украине. С другой стороны, это была стратегия России и Беларуси – поставлять нам дорого газ и готовое стекло – чтобы продолжать нашу созависимость и чтобы такой важный продукт невыгодно было производить в Украине.

Более того, заводы даже построены близко к границе, чтобы легче было доставлять нам товар. Но мы должны быть независимыми в том числе и в производстве стекла. Вспомните, что у нас еще в 2022-23 годах много стекла заходило из Беларуси.

- Достаточно ли специалистов в Украине на такой высокотехнологичный проект? Будете ли привлекать кадры из-за границы?

Найти специалистов действительно было проблемно. Пришлось собирать людей по всему миру, начиная с Азербайджана, Узбекистана, Германии. Пытаемся привлекать в команду уехавших за границу украинцев.

Но специалисты по изготовлению флоат-стекла – это отдельная каста, их количество всегда ограничено. И еще, конечно, нужно учить людей – это один из вызовов для нас. Мы договариваемся с поставщиками, что они посылают нам минимум 18 человек в год, которые будут работать здесь постоянно – помогать и учить наших работников.

Еще кого-то мы будем учить за границей на их заводах. Сейчас это один из сложных процессов переговоров, потому что европейские стекловарочные заводы как раз отказываются пускать нас на обучение, потому что считают нас конкурентами. Поэтому, скорее всего, будем учить где-то далеко – это либо Бразилия, либо Саудовская Аравия, возможно, Азербайджан.

– Сколько вы инвестируете в завод? Кто ваши партнеры – они из Украины?

– На первом этапе мы подаемся в нашу украинскую структуру Укринвест. Также мы подали заявку в DFC для финансирования. И когда этот проект будет утвержден, тогда мы попытаемся податься на европейские гранты.

Я сейчас не могу разглашать, вот у нас на финальной стадии уже подписание всех партнеров, и до конца года мы анонсируем о партнерстве. Пока можно сказать: 80% equity – украинские партнеры.

– На первом этапе какой объем инвестиций нужен?

85 миллионов евро. Это строительство, организация инфраструктуры, предоплата по оборудованию – 15%. Остальные 85% финансирует европейское экспортное агентство.

– За сколько лет завод себя окупит? И есть ли расчеты, сколько завод может приносить прибыль в год?

Прогнозируемая окупаемость – 6 лет. Но мне кажется, что можно сделать это и раньше, если война закончится и резко увеличится спрос на стройматериалы.

- Когда может быть запущен завод и будут ли особые меры безопасности во время войны?

Это для меня такой вызов, потому что мы не хотим опасаться. Пока что полгода будет проектирование. После этого начнем строительство. Конечно, очень хотелось, чтобы война закончилась в следующем году.

Полный срок строительства составляет три года. Запуск завода намечен в 2027 году.

– Как вообще сегодня стекло котируется в мире? Растет ли спрос, то есть его выгодно производить?

Да, мы анализировали это, сравнивая Украину с Польшей. У поляков шесть раз больше расхода стекла на человека, чем у украинцев. Поэтому у завода большой потенциал. Я все же верю, что Украина станет членом Европейского Союза, тогда к нам придут новые стандарты, спрос точно увеличится и Украина получит финансирование на восстановление.

У нас есть шанс создать модерную страну с современной архитектурой, энергоэффективными технологиями. Это будут больницы, школы и заводы и офисы, и современные жилые комплексы. Все это требует стекла.

"Как говорила моя мама: глаза боятся, а руки делают"

– На сколько успешен ваш завод "Фиднова", который перерабатывает животные отходы в Буске?

Завод успешен, в том числе финансово, но главное – это то, что мы забираем с рынка отходов эти экологические бомбы, токсичные захоронения по всей стране. Что с ними только не делали – и закапывали и сжигали.

Сейчас мы построили логистику, забираем эти отходы у птицефабрик, мясокомбинатов. Убежден, что это значительный вклад для нашей экологии. Во-вторых, мы на этом зарабатываем, причем зарабатываем валюту.

Завод Feednova производим протеины из животных отходов. Фото: пресс-служба EFI Group

– Что производите завод и куда продает?

Это вторичная переработка: производим протеины, костно-мясную муку, жир, дальше будем производить биодизель, то есть немало продукции с добавленной стоимостью. И опять же важно, что возвращаем циркулярно в экономику кучу отходов.

– Сколько завод переработал за время существования?

Сейчас перерабатываем 150 тонн отходов в день. Это все могло закапываться и гнить в земле. В следующем году, думаю, выйдем уровень на 200 тонн.

- Есть слухи, что вы собираетесь и вторую линейку строить?

Да, мы уже купили земли и будем либо в январе, либо в феврале презентовать строительство завода в Черкасской области.

- Сколько вы заводов построили за время войны?

Фото: пресс-служба EFI Group

С 2014 года стеклозавод будет восьмым. Мы построили " Форест Технолоджи" (Forest Technology ) на Житомирщине, Житомирский картонный комбинат, BEEHIVE, который производит на экспорт гомогенизированный монофлорный и полифлорный мед, Фиднова и Sem Ecopack во Львовской области.

- Насколько было тяжело начинать все с нуля, учитывая, что вам пришлось потерять шахты и заводы в Луганске после захвата россией украинских территорий в 2014 году?

- Кто-то посмотрит со стороны и скажет, что это невозможно. Но как говорила моя мама: глаза боятся, а руки делают. готов строить.

– У нас есть круг людей, которые готовы вкладывать, видят, что это может быть успешным. Раньше было труднее, когда никто не верил ни в страну, ни в производство, потому что легче было зарабатывать способом "купи-продай". Но я верю, что наше будущее – за производством.

- А вы оценивали потери, которые понесли? Сейчас уже можно подаваться в международный реестр убытков.

Это как минимум 100 миллионов долларов, возможно, и сотни. Зависит, как можно все оценивать: по активам или по капитализации. Но мы потеряли все, что настроили за 15-20 лет – и заводы, и шахты. Наверное, шахта была самым сложным высокотехнологичным объектом, в который я вложил восемь лет. Мы только ее построили – и вдруг война.

Конечно, ждем, когда это будет запущена процедура возмещения. Однако сейчас даже не хочу об этом вспоминать, потому что я все это списал. И где погребенное вернется, это будет чистый плюс.