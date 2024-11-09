В 2025 году в Киевской области начнут строить стеклозавод за 230 млн. евро

Производство дефицитного стекла поможет сэкономить государству до EUR200 млн валютной выручки в год.

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Строительство завода по производству стекла в Киевской области планируется начать весной 2025 года, сообщил владелец инвестиционного холдинга EFI Group Игорь Лиски.

Это очень сложный проект, мы занимаемся им уже два года. Очень надеюсь, что до конца года мы сможем анонсировать начало строительства. Мы уже составили полностью технологическую линию. Надеюсь, что весной уже зайдем на землю”, – рассказал Лиски на 10-м Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, общая сумма инвестиций в одну производственную линию составляет около EUR230 млн, в то же время около EUR100 млн – кредитно-экспортное финансирование от европейских партеров, финансирующих свое оборудование.

Лиски подчеркнул, что этот стекольный завод – символ восстановления Украины, поэтому об экспорте в планах пока речь не идет. Производство своего стекла поможет сэкономить государству до 200 млн евро валютной выручки в год, цитирует бизнесмена издания Оpen4business.

“Нам бы сначала свои покрыть. Сейчас мы импортируем на одну линию, после завершения войны нам понадобится, по меньшей мере, две линии, поэтому завод мы проектируем сразу на две линии – это еще EUR200 млн. Стекло – очень перспективный продукт: не только технологические, энергоэффективные окна, он и солнечные панели, и автомобильная отрасль, и бронированное стекло. Давайте этому слону есть частями. В общей сложности за 10 лет проект будет стоить более миллиарда, и это только для Украины”, – отметил он.

В проект стекольного завода Лиски планирует инвестировать $80 млн.

Лиски является владельцем инвестиционного холдинга EFI Group (“Эффективные инвестиции”). Сферы инвестирования – healthcare и medtech, бумажная, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, поставка сельхозпродукции.

Среди бизнесов компании — предприятие по производству животных жиров и кормовых добавок для животных Feednova, медсеть "Медицинская звезда", Житомирский картонный комбинат, производитель картонной упаковки "Сэм Экопак", лесопереработчик "Форест технолоджи", поставщик сельхозпродукции "Эфи Агро", медицинский онлайн- хаб Doc.ua.