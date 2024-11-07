На территориях созданных индустриальных парков уже построено 12 заводов – нардеп

В Украине в пределах индустриальных парков уже построено 12 заводов, а еще 13 – строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в ближайший год.

Об этом, выступая на Киевском международном экономическом форуме, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, передает "Укринформ".

Он рассказал, что созданные предприятия работают в сфере производства продуктов питания, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии.

На каком этапе развитие промышленных парков

"Свыше 100 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости для релоцированных и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению – это текущий статус развития индустриальных парков, составляющих государственную политику "Сделано в Украине"", — заявил нардеп.

Он напомнил, что политика "Сделано в Украине" уже включает более 10 программ по содействию развитию промышленности. В ходе рассмотрения государственного бюджета на 2025 год продолжается дискуссия по поводу их стабильного финансирования.

По словам Кисилевского, государственная промышленная политика в последнее время претерпела кардинальные изменения и уже дает результат для государства. Также важно, чтобы программы "Сделано в Украине" стабильно реализовывались правительством лет.

"Тогда мы сможем рассчитывать на достижение целевого показателя – рост с 8% до 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП, что будет означать переход от бедности к клубу экономически развитых стран", – подчеркнул депутат.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума рассказал, что уже есть почти 100 индустриальных парков для перерабатывающей промышленности. В этом году начали выплачиваться компенсации по их обустройству.

Кроме того, по его словам, впервые заложены средства в бюджет и готовность возмещать подключение к энергосетям и другие, определенные законом расходы. Эта практика будет работать и в следующем году.

О программе государственного стимулирования парков

В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 млн грн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине", стал индустриальный парк в городе Днепр.

Государственные банки, такие как Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк, являются партнерами Минэкономики по внедрению программы поддержки индустриальных парков. Благодаря этим учреждениям предприятия могут получить финансирование на выгодных условиях, что способствует привлечению инвесторов и развитию промышленных зон.

Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.