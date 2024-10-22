В Черновицкой области появится новый индустриальный парк

В Черновицкой области городское территориальное общество создаст новый индустриальный парк "Черновцы". Решение о включении парка в Реестр индустриальных парков приняло правительство на заседании 22 октября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инициатором создания парка является Черновицкий городской совет, который для строительства необходимой инфраструктуры планирует привлечь средства местного бюджета, грантовое и банковское финансирование, а также средства государственного бюджета по программе развития индустриальных парков.

Строительство и обустройство объектов, которые будут расположены на территории парка, планируется преимущественно на средства участников и других субъектов индустриального парка.

Сообщается, что парк будет занимать площадь 17,276 га и позволит создать около 750 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, таких как машиностроение, производство мебели, электрического оборудования, медицинских изделий, бетона, пластмасс, а также в сфере логистики.

Как отмечают в Минэкономики, в настоящее время в Реестр индустриальных парков внесено уже 96 индустриальных парков.

В ведомстве напоминают, что создание новых индустриальных парков — составляющая правительственной экономической политики "Сделано в Украине" и действенный инструмент привлечения инвестиций и развития регионов.

Отметим, 8 октября правительство включило в реестр еще два индустриальных парка "Экоцентр" и "Sunart" во Львовской и Николаевской областях.

О программе государственного стимулирования парков

В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 млн. грн. для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики "Сделано в Украине", стал индустриальный парк в городе Днепр.

Также индустриальные парки "Коростень", "БФ Терминал" и "Винницкий индустриальный парк" получили государственное финансирование в рамках политики "Сделано в Украине".

Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.