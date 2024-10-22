У Чернівецькій області з’явиться новий індустріальний парк

У Чернівецькій області міська територіальна громада створить новий індустріальний парк "Чернівці". Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних парків ухвалив уряд на засіданні 22 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що ініціатором створення парку є Чернівецька міська рада, яка для будівництва необхідної інфраструктури планує залучити кошти місцевого бюджету, грантове та банківське фінансування, а також кошти державного бюджету за програмою розвитку індустріальних парків.

Будівництво та облаштування об’єктів, що будуть розташовані на території парку планується переважно коштом учасників та інших суб’єктів індустріального парку.

Повідомляється, що парк займатиме площу 17,276 га і дозволить створити близько 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості таких як, машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів, бетону, пластмас, а також у сфері логістики.

Як зауважують у Мінекономіки, наразі до Реєстру індустріальних парків внесено вже 96 індустріальних парків.

У відомстві нагадують, що створення нових індустріальних парків — це складова урядової економічної політики "Зроблено в Україні" та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів.

Зауважимо, 8 жовтня уряд включив до реєстру ще два індустріальні парки "Екоцентр" та "Sunart" на Львівщині і Миколаївщині.

Про програму державного стимулювання парків

У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Програма державного стимулювання індустріальних парків передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Першим парком, який отримав 150 млн грн за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики "Зроблено в Україні", став індустріальний парк у місті Дніпро.

Також індустріальні парки "Коростень", "БФ Термінал" та "Вінницький індустріальний парк" отримали державне фінансування у межах політики "Зроблено в Україні".

Нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.