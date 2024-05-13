В Україні створили каталог індустріальних парків: навіщо він потрібен

Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Інновації зустрічають інвестиції

Зазначається, що в каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Як зауважують в Мінекономіки, індустріальні парки сприятимуть модернізації промисловості, впровадженню підходів ресурсоефективності та циркулярної економіки, збільшенню зайнятості та регіональному розвитку, що неодноразово підтверджено світовим досвідом

З каталогом можна ознайомитись за посиланням.

“Індустріальні парки — це чудова можливість для залучення інвестицій у реальний сектор і стимулювання економіки та розвитку регіонів. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків - залучити $6 додаткових приватних інвестицій".- наголосила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, розвиток індустріальних парків є важливою складовою нашої політики “Зроблено в Україні”, саме тому на розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік у бюджеті заклали 1 млрд грн.

Додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом.

Нагадаємо, нещодавно Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

У квітні до реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", який розташований на території Львівської області, та індустріальний парк під назвою Borschiv, який буде розташований у Тернопільській області та займатиме площу 30 гектарів.

Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків

Уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо для посилення української економіки. Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

"Буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщопарк не працює, він виключається з реєструі може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.