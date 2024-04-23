На Тернопільщині створять новий індустріальний парк "Borschiv"

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про створення нового індустріального парку під назвою "Borschiv". Парк буде розташований у Тернопільській області та займатиме площу 30 гектарів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

"Borschiv" спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільськогосподарської продукції, включаючи м'ясні та молочні продукти, борошно, крупи, олії, білкові суміші, а також плодо-ягідну продукцію.

Окрема увага буде приділена переробці лікарських трав, що використовуються в фармацевтиці, косметиці та харчовій промисловості.

Парк також залучатиме підприємства, що виробляють будівельні матеріали, включаючи вироби з гіпсу, гіпсокартону, будівельні суміші, а також деревообробку та меблеве виробництво.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що розвиток таких індустріальних парків є ключовим елементом економічної політики держави спрямованої на підтримку вітчизняного виробництва та забезпечення економічного розвитку регіонів.

Реєстрація до нового індустріального парку "Borschiv" відкрита, що дозволить залучити інвестиції та створити нові робочі місця, сприяючи тим самим економічному відродженню регіону.

Додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом. У жовтні 2023 року Кабмін погодив створення четвертого індустріального парку у Вінниці і на Рівненщині. У листопаді стало відомо, що на Житомирщині також планують створити чотири індустріальні парки.

У січні 2024 року уряд вніс до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області. А у лютому з'явилася інформація про створення індустріального парку на Київщині. Окрім цього, ще парки з'являться на Вінниччині та Івано-Франківщині.

Кабмін почав виключати з реєстру непрацюючі промпарки

15 березня уряд ухвалив рішення виключити з реєстру індустріальні парки "Перший український індустріальний парк", "Bіоnіс Hill", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".

Це було зроблено згідно з пунктами 2 і 3 частини першої статті 16-1 ЗУ "Про індустріальні парки". Йдеться про неподання державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль, а також - парки не уклали договори про створення та функціонування протягом двох років з дня прийняття рішення про їх створення.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

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