Group Df International та Hyundai Engineering Co. побудують хімічний індустріальний парк в Україні

В рамках співпраці Group DF International та Hyundai Engineering Co. в Україні побудують низку заводів у Рівному: завод з виробництва азотних добрив та "екологічно чистого" водню та аміаку.

Про це йдеться у пресрелізі Group Df.

Згідно з повідомленням, Group DF International спільно з Hyundai Engineering Co. Limited збудують промисловий хімічний індустріальний парк у місті Рівному. 12 квітня 2024 року у Відні (Австрія) засновник і голова Group DF Дмитро Фірташ і виконавчий директор Hyundai Engineering Хієон-Сунг Хонг (Hyeon-Sung Hong) підписали угоду, яка дала старт цьому проєкту.

Фото: Пресслужба Group Df

Зазначається, що у рамках масштабного проєкту передбачено будівництво заводів із виробництва "екологічно чистого" аміаку, азотних добрив та інших похідних хімічних продуктів. Це також включає створення першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

Українсько-корейська робоча група розпочне розробку "дорожньої карти" найбільшого на заході Україні інвестиційного проєкту у травні 2024 року.

"Упевнений, що підписаний сьогодні стратегічний документ є дуже важливим для майбутнього відновлення України. Цей проект здатний змінити роль української хімії та української економіки на промисловій карті ЄС. Компанія, з якою ми починаємо працювати, має колосальний досвід та експертизу в галузі проєктування та будівництва промислових об'єктів. Новий стратегічний бізнес-альянс може надати хорошу синергію. Я впевнений, що саме великий український бізнес очолить поновлене відновлення економіки країни. І ми вже добре розуміємо свою роль: у співпраці з Hyundai будемо у фарватері відновлення української хімії", – заявив виконавчий директор Group DF International GmbH Роберт Шетлер-Джонс.

Фото: Пресслужба Group Df

"У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об’єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Ми сподіваємося, що наш практичний досвід у проектуванні та будівництві великих промислових об'єктів в ЄС та в Азії буде корисним і в Україні", – наголосив під час церемонії підписання угоди виконавчий директор компанії Hyundai Engineering Co., Ltd Хієон-Сунг Хонг (Hyeon-Sung Hong).

У пресслужбі нагадують, що 15 листопада 2023 року Group DF International GmbH та південно-корейська Hyundai Engineering Co.Limited уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю сторін через створення спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва добрив як на території України, так і в інших юрисдикціях. Зокрема, йдеться про плани спільної реалізації проектів будівництва нових та реконструкції існуючих хімічних заводів, що належать Групі.

Про Hyundai Engineering Co., Ltd.

Hyundai Engineering Co., Ltd. або HEC – корейська компанія, заснована у 1974 році. Компанія забезпечує інженерні рішення для промисловості та є глобальним гравцем у галузі промислового будівництва, архітектури, інфраструктури, а також управління активами.

Hyundai Engineering здійснює свою діяльність у галузі екологічно чистої енергії. У галузі промислового будівництва компанія надає комплексні рішення у галузі інженерного проектування, а також проєктування будівництва, закупівель та будівництва великих промислових об'єктів. В галузі архітектури компанія займається бізнес-проєктами, пов'язаними з промисловими об'єктами, звичайною архітектурою та житловим будівництвом.

В галузі інфраструктури компанія реалізує проєкти "розумних міст" та проєкти, пов'язані з чистою енергетикою. Останнім часом компанія лідирує на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності, активно досліджуючи та інвестуючи у технології виробництва чистого водню та перетворення вуглекислого газу на ресурс.

Сфери бізнесу: заводи хімічного машинобудування, електростанції, зелена енергетика, будівництво, інфраструктура, управління активами.

Про Group DF

Group DF консолідує активи у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа.

OSTCHEM – азотний холдинг Group DF, який поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входять "Рівнеазот", "Черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (не працюють і знаходяться на окупованих територіях). Дистрибуція Ostchem представлена Ostchem RETAiL та мережею складів "УкрАгро НПК". У 2023 році заводи азотного холдингу OSTCHEM виготовили 2,1 млн. тонн мінеральних добрив.

ПрАТ "Рівнеазот" – один із найбільших виробників мінеральних добрив. З 2011 року входить до азотного холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа. З моменту придбання Дмитром Фірташем у ПрАТ "Рівнеазот" було інвестовано понад 1,3 млрд. грн.