Group Df International и Hyundai Engineering Co. построят химический индустриальный парк в Украине

В рамках сотрудничества Group DF International и Hyundai Engineering Co. в Украине построят ряд заводов в Ровно: завод по производству азотных удобрений и "экологически чистого" водорода и аммиака.

Об этом говорится в пресс-релизе компаний.

Согласно сообщению, Group DF International совместно с Hyundai Engineering Co. Limited построят промышленный химический индустриальный парк в Ровно. 12 апреля 2024 года в Вене (Австрия) основатель и глава Group DF Дмитрий Фирташ и исполнительный директор Hyundai Engineering Хиеон-Сунг Хонг (Hyeon-Sung Hong) подписали соглашение, дающее старт этому проекту.

Фото: Пресс-служба Group Df

В рамках масштабного проекта предусмотрено строительство заводов по производству "экологически чистого" аммиака, азотных удобрений и других производных химических продуктов. Это также включает в себя создание первого в Украине производства водорода и аммиака на основе возобновляемых источников электроэнергии.

Украинско-корейская рабочая группа приступит к разработке "дорожной карты" крупнейшего на западе Украины инвестиционного проекта, в мае 2024 года.

"Уверен, что подписанный сегодня стратегический документ очень важен для будущего восстановления Украины. Этот проект способен изменить роль украинской химии и украинской экономики на промышленной карте ЕС. Компания, с которой мы начинаем работать, имеет колоссальный опыт и экспертизу в области проектирования и строительства промышленных объектов. Новый стратегический бизнес-альянс может предоставить хорошую синергию. Я уверен, что именно крупный украинский бизнес возглавит возобновленное восстановление экономики страны. И мы уже хорошо понимаем свою роль: в сотрудничестве с Hyundai будем в фарватере восстановления украинской химии", – заявил исполнительный директор Group DF International GmbH Роберт Шетлер-Джонс.

Фото: Пресс-служба Group Df

"У наших стран очень схожий опыт. 70 лет назад из-за войны наша экономика была уничтожена и мы ее восстанавливали. Из нашего опыта мы знаем, что очень важно отстроить инфраструктуру и промышленные объекты. Поэтому мы считаем, что сотрудничество между нашими компаниями имеет символическое значение. Мы надеемся, что наш практический опыт в проектировании и строительстве крупных промышленных объектов в ЕС и в Азии будет полезен и в Украине", – подчеркнул во время церемонии подписания соглашения исполнительный директор компании Hyundai Engineering Co., Ltd Хиеон-Сунг Хонг (Hyeon-Sung Hong).

Пресс-служба напоминает, что 15 ноября 2023 года Group DF International GmbH и южнокорейская Hyundai Engineering Co.Limited заключили Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал сотрудничество сторон через создание совместных инвестиционных проектов в области производства удобрений как на территории Украины, так и в других юрисдикциях. В частности, речь идет о планах совместной реализации проектов строительства новых и реконструкции существующих химических заводов, принадлежащих Группе.

Про Hyundai Engineering Co., Ltd.

Hyundai Engineering Co., Ltd. или HEC – корейская компания, основанная в 1974 году. Компания обеспечивает инженерные решения для промышленности и является глобальным игроком в области промышленного строительства, архитектуры, инфраструктуры и управления активами.

Hyundai Engineering работает в области экологически чистой энергии. В области промышленного строительства компания предоставляет комплексные решения в области инженерного проектирования, а также проектирование строительства, закупок и строительства крупных промышленных объектов. В области архитектуры компания занимается бизнес-проектами, связанными с промышленными объектами, обычной архитектурой и жилищным строительством.

В области инфраструктуры компания реализует проекты "умных городов" и объекты, связанные с чистой энергетикой. В последнее время компания лидирует на пути достижения углеродной нейтральности, активно исследуя и инвестируя в технологии производства чистого водорода и превращения углекислого газа в ресурс.

Сферы бизнеса: заводы химического машиностроения, электростанции, зеленая энергетика, строительство, инфраструктура, управление активами.

Про Group DF

Group DF консолидирует активы в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.

OSTCHEM – азотный холдинг Group DF, объединяющий крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине. В него входят "Ривнеазот", "Черкасский "Азот", а также "Северодонецкий "Азот" и "Стирол" (не работают и находятся на оккупированных территориях). Дистрибуция Ostchem представлена Ostchem RETAiL и сетью складов "УкрАгро НПК". В 2023 году заводы азотного холдинга OSTCHEM произвели 2,1 млн тонн минеральных удобрений.

ЧАО "Ривнеазот" – один из крупнейших производителей минеральных удобрений. С 2011 года входит в азотный холдинг OSTCHEM Дмитрия Фирташа. С момента приобретения Дмитрием Фирташем в ЧАО "Ривнеазот" было инвестировано более 1,3 млрд. грн.