В Винницкой и Ивано-Франковской области появятся два новых индустриальных парка

Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков Виннитчины и Ивано-Франковщины. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Данные парки уже внесены в реестр. Они будут называться "Днестр" и "Галиция". На их базе планируется создание более 1200 новых рабочих мест в сфере переработки с прогнозируемыми инвестициями более 1,5 млрд. гривен в течение следующих трех лет.

ИП "Днестр" будет специализироваться на производстве бумаги и бумажных изделий, а также – переработке растительных продуктов и другие виды деятельности, совместимые с целлюлозно-бумажной.

"Галиция" сфокусируется на изготовлении стройматериалов из глины, производстве цемента, извести, гипсовых смесей и изделий из них. Также в планах запустить производство машин и оборудования.

"Днестр" будет занимать площадь в 17,2 гектара, будет создано 265 рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности. "Галиция" будет занимать площадь 19,8 гектара и должна обеспечить работой 1000 работников.

Инвесторы "Галиции" планируют развивать переработку промышленных и бытовых отходов, научно-техническую деятельность, создание предприятий, которые будут работать в сфере альтернативной энергетики и накопления энергии.

Для развития ИП выделено 1 млрд. грн

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что во время заседания правительства было утверждено решение о распределении 1 млрд грн, выделенных в этом году из бюджета для поддержки развития индустриальных парков.

Эти средства пойдут на финансирование строительства инфраструктуры этих парков, возмещение затрат на присоединение к инженерным сетям и компенсацию процентных ставок по кредитам, полученным на развитие и инвестиции в эту сферу.

Из реестра будут исключать неработающие промпарки

Напомним, 15 марта правительство приняло решение исключить из Реестра индустриальные парки "Первый украинский индустриальный парк", "Bionis Hill", "АзовАкваИнвест" и "Энергия".

Исключение неработающих парков из реестра предусмотрено Законом Украины об индустриальных парках, в частности, изменениями, которые были внесены еще в 2021 году. В случае, если парк не работает и исключается из реестра, он может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства только в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский осенью заявлял, что индустриальные парки, зарегистрированные в период с 2013 по 2019 годы (а их около 30) могут быть исключены из реестра, поскольку они не работают.