В Полтавской области появится индустриальный парк, который будет заниматься глубокой переработкой агропродукции

На территории парка, который разместится на площади более 13 га в Лубенском районе Полтавской области, предполагается сооружение предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы.

Об этом сообщило Минэкономики.

Отмечается, что индустриальный парк "Смарт Тех Индастри" в Полтавской области включен в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Соответствующее решение принято правительством на заседании 1 марта 2024 года.

"Сегодня правительство Украины прилагает значительные усилия для поддержки национального производителя, стимулирования производства, развития перерабатывающих предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Учитывая это, растет значение индустриальных парков, как максимально благоприятных для развития бизнеса площадок. Концепция "Смарт Тех Индастри" предусматривает значительные инвестиции в строительство предприятия глубокой переработки агропродукции и значительные результаты работы", - рассказал заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

На территории парка, который разместится на площади более 13 га в Лубенском районе Полтавской области, предполагается сооружение предприятия по глубокой переработке зерна кукурузы. Предприятие будет специализироваться на производстве пищевых продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для животных. Также среди направлений работы парка – производство готовых металлических изделий, лесопильное и строгальное производство и т.д.

В Минэкономики сообщают, что для непрерывной поставки энергии на объекты производства будет построена ТЭС общей мощностью 3 МВт. Согласно заключенному с американскими инвесторами меморандуму, в обустройство инфраструктуры парка планируется инвестировать $7 млн, в строительство объектов парка – $20 млн. Парк обеспечит создание около 350 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

"Смарт Тех Индастри" станет вторым индустриальным парком, созданным в Полтавской области. Он не только обеспечит жителей области дополнительными рабочими местами, а бюджеты доходами, но и будет способствовать экономическому развитию региона.

Добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом. В октябре 2023 года Кабмин согласовал создание четвертого индустриального парка в Виннице и Ровенской области. В ноябре стало известно, что в Житомирской области также планируют создать четыре индустриальных парка. В январе 2024 года правительство внесло в реестр индустриальных парков индустриальный парк "БФ Терминал" в Береговском районе Закарпатской области. А в феврале появилась информация о создании индустриального парка на Киевщине.

Что такое индустриальные парки

Индустриальные парки – это специально созданные территории для промышленного освоения. Их преимущества заключаются в удобной логистике, доступе к сетям, инженерно-транспортной инфраструктуре, сырью, необходимым сервисам и рабочей силе. Такие экосистемы объединяют интересы бизнеса и производителей, государства и местных общин.

Недавно опубликованные UNIDO's "Международные рекомендации по индустриальным паркам" констатируют, что "цель развития индустриальных парков должна быть неотъемлемой частью общей промышленной политики страны".

Фото: ua.depositphotos.com