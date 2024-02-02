В Киевской области построят новый индустриальный парк

На территории Киевской области в поселке Ракитное Белоцерковского района планируется открытие нового индустриального парка "Универсал Индастри", который 2 февраля был добавлен в реестр индустриальных парков.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Проект предусматривает создание около 650 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности на площади 13,3 гектара.

В рамках индустриального парка инвесторы намерены запустить производство, в частности, строительных металлических конструкций, готовых металлических изделий, машин и оборудования, а также пищевых продуктов.

Кроме того, на территории парка планируется проведение научно-технической деятельности и работ в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Общий объем инвестиций в развитие индустриального парка в течение следующих трех лет оценивается в 735 миллионов гривен.

"Универсал Индастри" стал вторым парком, включенным в реестр индустриальных парков в этом году и 75 в этом списке. Первым в этом году правительство приняло решение внести в реестр индустриальных парков индустриальный парк " БФ Терминал" в Береговском районе Закарпатской области.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский осенью заявлял, что индустриальные парки, зарегистрированные в период с 2013 по 2019 годы (а их около 30) могут быть исключены из реестра, поскольку они не работают.

По его словам, большинство индустриальных парков в Украине – это участок земли, к которому подведены инженерные сети (электроэнергия, газ). Однако, теми ИП, которые отвечают требованиям закона и имеют управляющую компанию и предоставляют отчеты, разделят государственную поддержку в размере 1 млрд грн.