На Київщині збудують новий індустріальний парк

На території Київської області у селищі Рокитне Білоцерківського району планується відкриття нового індустріального парку "Універсал Індастрі", який 2 лютого був доданий до реєстру індустріальних парків.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Проєкт передбачає створення приблизно 650 нових робочих місць у секторі переробної промисловості на площі 13,3 гектара.

В рамках індустріального парку інвестори мають намір запустити виробництво, зокрема будівельних металевих конструкцій, готових металевих виробів, машин та обладнання, а також харчових продуктів.

Окрім цього, на території парку планується проведення науково-технічної діяльності та робіт у галузі інформаційних технологій та телекомунікацій.

Загальний обсяг інвестицій у розвиток індустріального парку протягом наступних трьох років оцінюється в 735 мільйонів гривень.

"Універсал Індастрі" став другим парком, включеним до реєстру індустріальних парків цього року та 75 у цьому переліку. Першим у цьому році уряд ухвалив рішення внести до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський восени заявляв, що індустріальні парки, які були зареєстровані в період з 2013 до 2019 року (а їх близько 30) можуть бути виключені з реєстру, оскільки вони не працюють.

За його словами, більшість індустріальних парків в Україні – це ділянка землі, до якої підведені інженерні мережі (електроенергія, газ). Проте, між тими ІП, які відповідають вимогам закону і мають керуючу компанію та надають звіти, розділять державну підтримку в розмірі 1 млрд грн.