На Закарпатті створять новий індустріальний парк

12 січня уряд вніс індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області до реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє урядовий портал.

Парк представлятиме собою кілька промислових підприємств, які спеціалізуватимуться на деревообробній промисловості та займатимуться виготовленням продукції з дерева.

Загалом планується, що на базі парку буде створено приблизно 2000 робочих місць, що позитивно вплине на ріст економіки в регіоні.

"Цього року ми вперше в бюджеті заклали кошти на розширення мережі індустріальних парків. Це 1 млрд грн, які дозволять дати поштовх розвитку цих промислових майданчиків", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Основною спеціалізацією " БФ Термінал" стане виробництво плит МДФ та CLT, ламінату і паркету, а також на території парку працюватиме перевантажувальний комплекс.

Цей проект передбачає можливість використання відходів місцевих деревообробних підприємств для виробництва продукції.

Зазначається, що "БФ Термінал" став першим парком, включеним до реєстру цього року та 74-м у загальному переліку.

Нагадаємо також, що у серпні минулого року повідомлялося, що на території Буштинської громади розпочалися роботи з налагоджування добування солі з місцевого родовища. Спочтаку там добуватиму технічну сіль, а після планового розвитку інфраструктури - і столову сіль для населення.

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