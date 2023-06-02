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Кабмін схвалив створення деревообробного промпарку на Закарпатті
Кабінет міністрів прийняв рішення про включення індустріального парку "Вестерн Індастріал" до реєстру індустріальних (промислових) парків. Як повідомляє Міністерство економіки, завдяки цьому число таких промислових майданчиків у реєстрі збільшилося до 64.
Індустріальний парк "Вестерн Індастріал" має площу 21,7 га й знаходиться на території селища Буштино Тячівського району Закарпатської області. На базі нового промпарку буде створено 1100 робочих місць у переробній галузі.
"Функціонування індустріальних парків стимулює розвиток української промисловості, надає робочі місця для населення та наповнює місцеві бюджети. Розвиток переробки – підвищує додану вартість продукції та диверсифікує український експорт", - зазначила міністр Юлія Свириденко.
Так, нові робочі місця на Закарпатті будуть створені у сфері виробництва меблів, лісопильного та стругального виробництва, вироблення виробів з деревини, виробництва будівельних металевих конструкцій і виробів, виробництва скла і виробів зі скла, виробництва будівельних матеріалів із глини тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що у серпні минулого року повідомлялося, що на території Буштинської громади розпочалися роботи з налагоджування добування солі з місцевого родовища. Спочтаку там добуватиму технічну сіль, а після планового розвитку інфраструктури - і столову сіль для населення.
Джерело фото: ua.depositphotos.com