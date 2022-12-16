Кабмін схвалив створення індустріального парку в Ужгороді

Кабінет міністрів на засіданні 16 грудня затвердив розпорядження, яким включив до реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк "Ужгород", повідомляють в Міністерстві економіки.

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Відповідно до концепції індустріального парку, на площі 10,1907 га передбачається створити до 500 робочих місць у виробничій сфері, а саме в переробній промисловості.

Новий індустріальний парк знаходиться безпосередньо на території Ужгорода і стане 60-м промисловим майданчиком, включеним до вказаного реєстру. Інших подробиць у відомстві не наводять.

"Уряд проводить послідовну політику створення умов для розвитку індустріальних парків як точок зростання економіки і повоєнної відбудови країни. Розвиток індустріальних парків сприятиме відновленню промисловості, в тому числі і експортно орієнтованої, з високою долею доданої вартості", - прокоментувала очільниця відомства Юлія Свириденко.

Також, як підкреслила чиновниця, це сприятиме розвитку місцевих громад, адже там будуть створені нові малі і середні підприємництва, через що вони отримають додаткові надходження до свого бюджету.

Нагадаємо, що 11 листопада Кабмін включив до реєстру індустріальних парків два об’єкти на заході України - "Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" та "Західноукраїнський промисловий хаб", а у липні уряд схвалив створення двох проммайданчиків у бесарабській частині Чернівецької області.

Зазначимо також, що 29 жовтня уряд визначив механізми фінансування облаштування індустріальних парків та компенсації відсоткової ставки за кредитами на таке облаштування чи на господарську діяльность у промпарках. Обидва інструменти передбачають максимальну суму в 60 мільйонів гривень.