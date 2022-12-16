Кабмин одобрил создание индустриального парка в Ужгороде

Кабинет министров на заседании 16 декабря утвердил распоряжение, которым включил в реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк Ужгород, сообщают в Министерстве экономики.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно концепции индустриального парка, на площади 10,1907 га предусматривается создать до 500 рабочих мест в производственной сфере, а именно в перерабатывающей промышленности.

Новый индустриальный парк находится непосредственно на территории Ужгорода и станет 60-й промышленной площадкой, включенной в указанный реестр. Других подробностей в ведомстве не приводят.

"Правительство проводит последовательную политику создания условий для развития индустриальных парков как точек роста экономики и послевоенного восстановления страны. Развитие индустриальных парков будет способствовать восстановлению промышленности, в том числе и экспортоориентированной, с высокой долей добавленной стоимости", - прокомментировала глава ведомства Юлия Свириденко.

Также, как подчеркнула чиновница, это будет способствовать развитию местных общин, поскольку там будут созданы новые малые и средние предпринимательства, в результате чего они получат дополнительные поступления в свой бюджет.

Напомним, что 11 ноября Кабмин включил в реестр индустриальных парков два объекта на западе Украины – "Эко-смарт индустриальный парк "Галит" и "Западноукраинский промышленный хаб", а в июле правительство одобрило создание двух промплощадок в бессарабской части Черновицкой области.

Отметим также, что 29 октября правительство определило механизмы финансирования обустройства индустриальных парков и компенсации процентной ставки по кредитам на такое обустройство или на хозяйственную деятельность в промпарках. Оба инструмента предполагают максимальную сумму в 60 миллионов гривен.