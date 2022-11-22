На Волыни у границ с Польшей открыли новый индустриальный парк

В городе Нововолынск (Волынская область) открыли индустриальный парк NOVO, который находится в 20 минутах от Польши, что делает его резидентов автоматически экспортно-ориентированными, так как рядом европейский рынок сбыта.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в правительстве возлагают большие надежды на модель развития украинской экспортно-ориентированной промышленности в ближайшие годы.

Также уже есть предварительные договоренности по обязательствам войти в индустриальный парк с предприятиями из сферы переработки рыбы, производства пищевой продукции и логистики.

Нововолынский индустриальный парк NOVO занимает территорию площадью 20 гектаров. Есть все подведенные коммуникации: вода, газ, электроэнергия. Также железнодорожный путь вдоль участка, сам индустриальный парк выходит фасадом на новую трассу Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква в направлении Львова.

"Индустриальные парки должны стать реперными точками роста украинской экономики. Именно они сегодня являются одним из важных механизмов, способствующих улучшению инвестиционной привлекательности регионов и стимулирующим их экономическое развитие. Эффект роста в среднесрочной перспективе может расширяться по мере приобщения новых предприятий к индустриальным промышленным паркам и увеличение объемов производственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, с учетом обновления мощностей предприятий и возможного привлечения дополнительных трудовых ресурсов", - заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

В Минэкономики напомнили, что для резидентов индустриальных парков законом предусмотрены экономические стимулы:

освобождение от импортного НДС и пошлины при импорте нового оборудования;

освобождение от налога на прибыль на 10 лет в случае ведения деятельности в пределах индустриального парка;

льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю от местных властей.

"Кроме того, органы местного самоуправления получают право предоставлять льготы по местным налогам. Это создает условия для новых рабочих мест и рост доходов местных бюджетов. Руководители общин, которые выиграют конкуренцию за промышленные инвестиции, обеспечат своим регионам долгосрочное развитие", – пояснил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Он отметил, что после того, как в июне Верховная Рада одобрила налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков, руководители общин "сдули пыль с проектов", которые предусматривали их создание и развитие. Особенно активен этот процесс в западных областях.

"Во время войны индустриальные парки могут стать точками развития для украинской экономики. Ведь предусмотренные на законодательном уровне экономические стимулы для резидентов позволяют построить завод, сэкономив 25% инвестиций. То есть владельцы сэкономят четверть инвестиций по сравнению с участком, который находится в 100 метрах от индустриального парка, не говоря о соседних странах ЕС, где сумма инвестиций будет больше на 30-40%, то есть, развивая культуру индустриальных парков в Украине, мы возрождаем экономику и промышленность, даем возможность украинскому бизнесу не ехать от войны в страны ЕС, а оставаться в Украине. ", - сказал глава и основатель управляющей компании Нововолынского индустриального парка Александр Бондаренко.

По предварительным оценкам, с учетом льгот срок окупаемости инвестиций в предприятие на территории индустриального парка NOVO может составить 4-5 лет в зависимости от типа бизнеса.

Напомним, недавно Кабинет министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще два объекта – "Эко-смарт индустриальный парк "Галит" и "Западноукраинский промышленный хаб".