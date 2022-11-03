В Ровенской области откроют первый индустриальный парк технической конопли

В Привольненской общине в Ровенской области создадут индустриальный экопарк технической конопли, который будет располагаться на более чем 42 га земли.

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Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Уже дважды встречался с инвесторами. Обсуждал возможность открытия их производства в области. А сегодня подписали меморандум о старте проекта на территории Привольненского общества. Это новые рабочие места, создание добавленной стоимости и перспективы экспорта", - отметил Коваль.

Он напомнил, что из технической конопли можно изготовить 200 наименований разной продукции. В частности она используется для производства ткани, медицинских препаратов, косметики, энергетических технологий.

По словам Коваля, индустриальный парк будет располагаться более чем на 42 га земли. В общей сложности там планируется более 2 тысяч рабочих мест.

"Этот парк – это о технологическом будущем, глобальной продовольственной безопасности и развитии бизнеса. Ведь вокруг него планируется расположение различных предприятий, которые будут перерабатывать коноплю", - отмечает Коваль.

Он уверен, что этот проект возродит забытую в Украине индустрию.

"Наши прадеды и прабабушки помнят техническую коноплю, как продукт, из которого многое производилось. Эти достояния – не потеряны. Мы продолжим развитие отрасли и она станет еще одним драйвером развития Ровенщины", - подчеркнул Коваль.

Напомним, ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели и презентовали новый сорт посевной конопли, который можно применять для оборонных нужд.