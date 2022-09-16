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Українські вчені вивели новий сорт конопель, який можна застосовувати для оборонних потреб
Науковці Національної академії аграрних наук України (НААН) вивели та презентували новий сорт посівної коноплі, що отримав назву "Софія". До використання придатні як волокна рослини, так і її насіння. Про це 16 вересня повідомила пресслужба НААН.
Новий сорт конопель можна використовувати в різних галузях економіки, в тому числі оборонній. "Софія" стане основою для виробництва пороху, який не має аналогів у світі.
Крім того, коноплі можна використовувати в якості сировини для канатів і парашутів. Волокна рослини ні в чому не поступаються синтетичному кевлару, з якого виготовляють бронежилети, зазначають науковці, а виготовлені з коноплі бронеплити витримують попадання бронебійних куль.
"А ще коноплі – це тканина для пошиття натурального, дихаючого і практично "вічноживучого" військового одягу, спідньої білизни, яка відмінно себе зарекомендувала у екстремальних умовах, коли відсутні будь-які засоби гігієни. Окрім того, коноплі - це прекрасний еко-матеріал для будівництва і утеплення будівель", — додали в НААН.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, влада вирішила легалізувати медичний канабіс, але українські коноплярі заявили, що законопроєкт № 7457, яким передбачена легалізація медичного канабісу в Україні, знищить галузь коноплярства.
В той же час у МОЗ наголосили, що документ дозволить розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб