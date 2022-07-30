В Україні запустили виробництво рослинного м’яса з конопляним протеїном

Вітчизняний виробник продукції з рослинного м’яса Eat me at випустив на ринок суперболи з конопляним протеїном.

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Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Аgroportal.ua.

Як зазначається, конопляним протеїном виробник замінив картопляний, який раніше привозили з Європи. І саме він став першим вагомим інгредієнтом, який виготовляється в Україні.

Конопляний протеїн корисний, оскільки має 9 незамінних амінокислот, антиоксиданти, вітаміни групи В та корисні для серця ненасичені жири. Ще його часто називають суперфудом.

"А тепер у поєднанні з мінералами коджі, які повні заліза, дріжджевими екстрактами, багатими на вітаміни В2, В6, В12, соєвими білками — рослине м’ясо Eat me at можна називати суперфудом Х2", — підкреслили в компанії.

Конопляний протеїн, який використовує Eat me at, виготовляється з насіння українського сорту коноплі, який називається "Глесія". Він був селекціонований в Глухівському інституті луб’яних культур, який працює ще з 1931 р. Цей сорт — чемпіон серед ненаркотичних конопель за насіннєвою продуктивністю. Сьогодні з нього і виготовляють волокно, і збирають насіння для конопляної олії та протеїну.

В компанії уточнили, що вже працюють над пошуком нових можливостей і скоро анонсують нові інгредієнти українського походження.

Нагадаємо, українські коноплярі заявили, що законопроєкт № 7457, яким передбачена легалізація медичного канабісу в Україні, знищить галузь коноплярства.