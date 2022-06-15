Влада вирішила легалізувати медичний канабіс: як контролюватимуть і продаватимуть

Delo.ua вивчили нову редакцію законопроекту про медканабіс та розповідають, чим він відрізняється від попередніх варіантів.

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Кабінет Міністрів опублікував на сайті Верховної Ради матеріали до законопроекту про легалізацію медичного каннабісу. За останній рік це вже третя спроба легалізувати медканабіс — влітку минулого року велика група народних депутатів уже подавала схожий законопроект, а Кабмін свою попередню версію представив у листопаді 2021 року.



До гучної теми Міністерство охорони здоров'я повернулося через велику кількість українців, які внаслідок війни отримали посттравматичний розлад. Автор ініціативи – міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко – посилається на рішення Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН від 2019 року про використання конопель у медичних та науково-дослідних цілях.

Він також говорить про позитивний досвід 56 країн, де медканабіс дозволено. Серед них Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.

Перша відмінність нового законопроекту — Кабмін залишає за собою право визначати граничний рівень вмісту тетрагідроканнабінолу (ТГК) у медканнабісі на підставі рішення Державної служби контролю за наркотиками.

Зазначимо, що тетрагідроканнабінол - діюча психоактивна речовина рослини. Нардепи пропонували, наприклад, лікарським канабісом вважати рослини із вмістом ТГК від 0,2% до 1% у сухій масі. Все, що вище цієї позначки, маркувалося як "лікарський канабіс з високим вмістом ТГК", а все, що нижче, взагалі не вважалося наркотичною чи психотропною речовиною. Уряд минулого разу встанов межу на позначці в 0,2%.

Загалом законопроект передбачає кілька ключових змін:

створити умови для законного обмеженого обігу канабісу, його смол, екстрактів та настоянок для медичних, промислових та наукових цілей;

створити умови для законного обмеженого обігу канабісу, його смол, екстрактів та настоянок для медичних, промислових та наукових цілей; розробити вимоги та особливості контрольованого обороту медканабіс;

розробити вимоги та особливості контрольованого обороту медканабіс; вирішити питання щодо правил організації обороту (включаючи операції з ввезення, вивезення, транспортування, зберігання та реалізації);

вирішити питання щодо правил організації обороту (включаючи операції з ввезення, вивезення, транспортування, зберігання та реалізації); визначити вимоги до підприємств, які можуть брати участь у обороті медканнабісу;

визначити вимоги до підприємств, які можуть брати участь у обороті медканнабісу; запровадити можливість використання канабісу та його похідних у медичних, наукових та науково-дослідних цілях.

Визначатимуть вміст ТГК у державних лабораторіях. При цьому для отримання ліцензії потрібно буде вказати точний список сортів рослини, які культивуватимуться, їх характеристики, а також площі та адреси (географічні координати) приміщень, де це все вирощуватиметься.

Кожну партію буде промарковано унікальним штрих-кодом і її запис буде внесено до електронного реєстру обліку переміщення конопель. Відповідатиме за нього Кабінет міністрів. При цьому правила покупки насіннєвого матеріалу також встановлюватиме уряд .

Купівля каннабісу за медичними показаннями можлива лише за рецептом лікаря в електронній формі. Роздрібним продажем зможуть займатися аптечні заклади всіх форм власності за наявності ліцензії. Порядок реєстрації, обліку та зберігання та правила оформлення електронних рецептів також визначать в уряді.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів України вніс до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з обмеженим обігом "Набілон" (синтетичний каннабіоїд, що імітує дію тетрагідроканнабінолу) та "Набіксимолс" (стандартизований екстракт каннабісу та однакового вмісту тенабіно).

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев привітав тоді це рішення, зазначимо - "питання легалізації канабісу для медичних цілей вирішено". Проте експерти зазначили, що це було лобістське та популістське рішення. Наприклад, голова громадської організації "Українська конопляна асоціація" Олександр Чижов наголосив, що "Набілон" коштує понад 2 тисячі доларів (майже 56 тисяч грн), а "Набіксимолс" — 640 доларів (понад 17 тисяч грн).

У червні того ж року до парламенту внесли два законопроекти про регулювання обігу рослин коноплі: основний №5596 стосувався обороту у медичній, науковій та науково-технічній сферах, а альтернативний №5596-1 – у промислових, медичних та наукових цілях.

Проте профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування другий із них рекомендував відхилити, і Рада його навіть не розглядала. Основний проект закону (при 82 співавторах) набрав при голосуванні 13 липня лише 184 голоси. Депутатам також не вистачило голосів і для надсилання його на перше читання. Зрештою, документ був відправлений на доопрацювання, але в результаті так і не був прийнятий. Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроекту.