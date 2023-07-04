"З голосами поки ризиковано". Рада візьметься за легалізацію медичного канабісу на найближчому засіданні

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу №7457 планують винести на розгляд Верховної Ради на найближчому пленарному засіданні.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"З голосами і правда поки ризиково. Тому завжди можна написати свому народному депутату (наприклад, з округу) і попросити підтримати ініціативу)", - зазначив він.

При цьому нардеп зауважив, що він підтримує цю ініціативу, тому йому "можна не писати".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 28 червня заявив, що в Україні нарешті необхідно легалізувати медичний канабіс.

Легалізація медичного канабісу в Україні обговорюється протягом тривалого часу. Препарати на його основі застосовуються, зокрема, для лікування онкохворих, пацієнтів із хворобою Альцгеймера, Паркінсона, епілепсією, розсіяним склерозом, псоріазом, посттравматичним синдромом тощо.

Водночас низка політиків неодноразово висловлювалися проти регулювання обігу канабісу в медичних цілях, заявляючи про те, що це нібито призведе до поширення наркотиків.

Зазначимо, в квітні 2021 року Кабінет міністрів прибрав кілька препаратів на основі канабісу зі списку заборонених для обігу в Україні. Однак, як писало Delo.ua, експерти заявили, що це було лобістське та популістське рішення. Проблема була, зокрема, з тим, що ці запатентовані ліки коштують доволі дорого.

У Верховну Раду вносили кілька законопроєктів щодо легалізації медичного канабісу. Але, наприклад, для прийняття документа №5596 (стосувався обігу рослин коноплі в медичній, науковій та науково-технічній сферах) не вистачило голосів, а №5596-1 (йшлося про промислові, медичні та наукові цілі) парламентарі навіть не розглядали після того, як профільний комітет Ради рекомендував його відхилити.

Восени 2021 року Кабмін представив свій перший варіант законопроєкту про легалізацію, а в червні 2022-го документ №7457 від уряду було зареєстровано у парламенті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com