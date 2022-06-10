Кабмін вніс до Ради законопроект про легалізацію канабісу

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради обіцяний законопроєкт про обіг канабісу в Україні. Як свідчать дані на сайті парламенту, документ було зареєстровано 10 червня за №7457, однак поки що його текст не опубліковано.

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Проект закону має назву "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що рішення ініціювати такий закон уряд ухвалив на засіданні 7 червня.

Зазначалося, що законопроектом пропонується встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією відповідних препаратів, зокрема дозвільну систему господарської діяльності з культивування сортів канабісу для медичних цілей.

Також передбачено простежувати обіг коноплі, продуктів її переробки чи вироблених з неї ліків шляхом маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції штрих-кодом, а також введення електронного реєстру обліку переміщення таких рослин чи продукції з них на всіх етапах обігу. Продавати ж ліки з коноплі Кабмін хоче дозволити виключно за рецептом лікаря.

Нагадаємо, що в квітні 2021 року Кабмін своєю постановою визначив наркотичними засобами з обмеженим обігом в Україні два каннабіноїди. Однак "каннабіс, смола канабіса, екстракти та настоянки канабісу" тоді було залишено у списку особливо небезпечних наркотиків, обіг яких заборонено.

В червні того ж року до Ради було внесено два законопроєкти про регулювання обігу рослин коноплі: основний №5596 стосувався обігу в медичній, науковій та науково-технічній сферах, а альтернативний №5596-1 - обігу в промислових, медичних та наукових цілях.

Однак профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування другий з них рекомендував відхилити і Рада його навіть не розглядала, а основний проєкт закону (при 82 соавторах) набрав при голосуванні 13 липня лише 184 голоси. Депутатам також не вистачило голосів і для відправки його на повторне перше читання, і зрештою його було відправлено на доопрацювання. Повторно він так і не розглядався.

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