Легализация каннабиса: Кабмин разрешил ограниченный оборот двух каннабиноидов в Украине

Кабинет министров Украины внес в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с ограниченным оборотом "Набилон" (синтетический каннабиоид, имитирующий действие тетрагидроканнабинола) и "Набиксимолс" (стандартизированный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием тетрагидроканнабинола и каннабидиола).

Об этом говорится в постановлении правительства №324 от 7 апреля, которым вносятся соответствующие изменения в постановление №770 от 6 мая 2000 года.

В то же время к данному списку добавлено примечание, что к веществу изолированного каннабидиола (изолята каннабидиола) данным постановлением меры государственного контроля не устанавливаются.

В свою очередь, в другом списке постановления №770 — особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен — по-прежнему остается "каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса".

В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поприветствовал данное решение Кабмина.

"Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект Кабинету министров. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы", — подчеркнул нардеп.

Отметим, что "Набилон" используется в медицине для предотвращения побочных эффектов от химиотерапии (тошноты, приступов рвоты), а "Набиксимолс" применяется для снятия спазмов и облегчения боли при рассеянном склерозе.

Напомним также, что в США начали производить кошерный каннабис в виде жевательных конфет.