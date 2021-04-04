В США начали производить кошерный каннабис: в виде жевательных конфет (ФОТО)

Американская компания Wana Brands стала одной из тех, кто занял уникальную нишу, предложив своим потребителям кошерные продукты из каннабиса.

Вся продукция Wana, производимая в Колорадо, была сертифицирована Whole Kosher Services, сообщает Forbes.

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Как принято считать, кошерность относится к пищевым продуктам, разрешенным по еврейскому закону. К примеру, всем известны запреты на свинину и моллюсков. Есть правила, которые предписывают условия ритуального убоя скота и запрещают смешивание мясных и молочных продуктов для сохранения кошерности.

Но кошерная сертификация выходит за рамки того факта, что продукт просто не содержит запрещенных ингредиентов. Администратор кашрута Whole Kosher Services раввин Яаков Коэн объяснил, что для кошерности продукт был произведен на чистом предприятии в гигиенических условиях.

Как отмечается, чтобы продукт соответствовал стандартам кошерности, производственные мощности по переработке каннабиса проходят проверку 4-6 раз в год. Это нужно, чтобы убедиться, что они чистые и содержатся в хорошем состоянии, а все ингредиенты, добавляемые в каннабис, — кошерные. Например, масла.

Также жевательные конфеты не должны содержать желатин, поскольку он имеет животное происхождение.

Коэн добавляет, что кошерную сертификацию проходят и компании, которые продают каннабис для использования в медицинских целях. Сейчас у него около десятка предприятий от побережья до побережья, которые пользуются такими услугами.

Известно, что еврейская община в США составляет 2% населения. Тех, кто следует кошерным правилам, еще меньше. При этом до 60% продуктов питания и напитков в типичном продуктовом магазине имеют кошерный сертификат. Это свидетельствует о высоком спросе на подобную продукцию (в том числе, среди веганов и вегетарианцев), на чем и решили сыграть в Wana Brands.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк (США) планируют легализовать продажу марихуаны в рекреационных целях.