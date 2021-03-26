В Нью-Йорке собираются легализовать употребление марихуаны

В Нью-Йорке планируют легализовать продажу марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на информацию от членов законодательного собрания штата.

По данным издания, законодатели уже договорились о введении легального статуса марихуаны. Голосование по этому вопросу пройдет на следующей неделе, но якобы оно формальное: в обеих палатах большинство принадлежит демократам, которые лояльны к идее.

В то же время, легализация случится не так скоро — продавать в магазинах каннабис начнут только с декабря 2022 года, а каждый житель штата сможет хранить для личного пользования до 85 граммов марихуаны, если ему уже исполнился 21 год.

Если соответствующий закон примут, в штате появится особый регулятор. При этом считается, что акциз на легальную продажу марихуаны может приносить в бюджет штата до 300 млн долларов в год.

В газете отмечают, что сторонником легализации каннабиса является сам губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который не раз предлагал ввести похожие инициативы.

"Мы пытаемся легализовать марихуану уже три года. Я терпел неудачи ежегодно. В этом году мы должны это сделать, и крайне важно сделать это до момента принятия бюджета. Легализация каннабиса — это не только важный вопрос социальной справедливости, но и доход для штата", — заявил Куомо.

Отметим, что сегодня в штате Нью-Йорк можно использовать марихуану только для лечения. Если закон примут, Нью-Йорк станет пятнадцатым штатом, в котором разрешено будет продавать каннабис в рекреационных целях.

Напомним, в декабре 2020 года Комиссия Организации объединенных наций по наркотическим средствам проголосовала за исключение медицинской марихуаны и ее производных из списка наиболее опасных наркотиков, при этом Украина воздержалась от голосования.

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