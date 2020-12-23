Политика 40 минут назад

Медицинский каннабис хотят легализовать без соответствующего закона — Арахамия

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа", лекарства с каннабисом могут просто включить в так называемый "красный список" препаратов

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash Фото: Elsa Olofsson / Unsplash
Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос легализации медицинского каннабиса можно решить без принятия соответствующего закона, а актами Кабинета Министров. Об этом нардеп рассказал на пресс-конференции во вторник, передает "Укринформ".

"Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция. Мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решить этот вопрос. Существует так называемый красный рецепт. Все опиаты, например, идут по красному рецепту. Можно просто добавить в этот список все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями ", — сказал депутат.

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Арахамия уточнил, что речь идет о расширении списка таких препаратов медицинским каннабисом иностранного производства и тестирования этого в течение трех-четырех месяцев.

"Если это не вызывает, а я считаю, что это не будет вызывать проблем, то тогда уже можем рассматривать в парламенте вопрос локализации, то есть производства этих лекарств на территории Украины, а пока могут выполнять эту цель импортные препараты", — отметил глава фракции.

Он добавил, что соответствующее решение может быть принято до Нового года или в середине января.

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Напомним, еще 13 октября 2020 года президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и ответить на пять важных для каждого вопросов. Один из них касался легализации медицинского каннабиса. По предварительным данным, одобрительно ответили на этот вопрос около 65% респондентов.

В то же время, когда Комиссия Организации объединенных наций по наркотическим средствам 2 декабря голосовала за исключение медицинской марихуаны и ее производных из списка наиболее опасных наркотиков, Украина воздержалась от голосования.

В итоге медицинский каннабис убрали из перечня — за такое решение проголосовали 27 стран-членов комиссии, а против — 25.

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