Украинцы положительно ответили на все пять вопросов Зеленского — опрос

Граждане Украины, принявшие участие в инициированном президентом Владимиром Зеленским опросе из пяти пунктов, в большинстве утвердительно ответили на всех из них. Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования в день выборов 25 октября, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно этим данным, 31% голосовавших на местных выборах заявили, что на их избирательном участке опрос Зеленского вообще не проводился

В свою очередь, из тех, кто так ответил, 33% заявили, что все равно не приняли бы в нем участие, если бы он даже проводился на их участке.

Любопытно, что избиратели в Киеве, на выборах голосовавшие, опрос Зеленского в подавляющем большинстве (81%) проигнорировали. В целом же по макрорегионам без Киева этот показатель отличается мало: от 51% на юге до 56% как на западе, так и на востоке страны.

В областных центрах бойкот опроса составил 67% от пришедших на выборы, в других городах — 51%, а в селах, наоборот, большинство пришедших (56%) все же в опросе поучаствовали.

Среди тех, кто на выборах в Верховную Раду проголосовал бы за "Европейскую солидарность", 73% опрос бойкотировали. Среди симпатизирующих "Оппозиционной платформе — За жизнь" этот показатель составил, 62%, Партии Шария — 61%, "Голоса" и "Свободы" — по 56%. В то же время 63% пришедшего электората пропрезидентской партии "Слуга народа" в опросе участвовали.

Среди тех, кто принял участие в этом мероприятии и дал ответы на его вопросы, результаты, по данным социологов оказались следующими:

- идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддержали 83%, не поддержали 17%;

- возможное создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 51%, не поддержали 49%;

- возможное сокращение числа депутатов Верховной Рады поддержали 96%, не поддержали 4%;

- возможную легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 75%, не поддержали 25%;

- возможное использование Украиной гарантий, данных Будапештским меморандумом, поддержали 89%, не поддержали 11%.

В разрезе регионов и партийных предпочтений результаты ответов на каждый из вопросов распределились следующим образом: