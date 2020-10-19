За марихуану и против СЭЗ: украинцы высказались по пяти Зе-вопросам через "Опендатабот"

120 998 пользователей приняло участие в опросе, проведенном с помощью сервиса мониторинга данных публичных реестров "Опендатабот". Их содержание ранее инициировал президент Владимир Зеленский, объявивший, что опрос будет проведен на избирательных участках в день местных выборов 25 октября.

Так, 75,42% проголосовавших выступили в поддержку идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 24,58% — против этого.

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Создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддержали лишь 35,82%, а большинство в 64,18% выступило против.

Наибольшее единодушие пользователи бота продемонстрировали по вопросу сокращения количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300. Поддерживают такую идею 88,32%, а не поддерживают — 11,68%.

В свою очередь, за легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных выступило 76,69% участников онлайн-опроса, а 23,31% проголосовали против.

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности поддержало 88,12% проголосовавших, против этого — 11,88%.

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день голосования на местных выборах будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил, вопросы стали известны лишь спустя два дня.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей. В свою очередь, "Комитет избирателей Украины" также констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса.