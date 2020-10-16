Результаты опроса Зеленского не будут иметь прямых юридических последствий — ОП

Инициированный президентом Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября не тождествен референдуму, а его результат не будет иметь прямых юридических последствий.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

"Инициированный президентом общенациональный опрос не тождествен референдуму. Результат голосования 25 октября 2020 года в формате такого опроса не будет иметь прямых юридических последствий", — говорится в сообщении.

"Применение такой формы непосредственной демократии нужно для того, чтобы зафиксировать волю народа и уже с этим политическим мандатом выстраивать государственные позиции", — пояснили на Банковой.

Там также разъяснили, для чего президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: все ли подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?".

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума по выполнению их обязательств", — подчеркнули в Офисе президента.

При этом там уверены, что актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине восстановить утраченные за время возможности, создав значительно прочнее переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму.

Напомним, утром в пятницу, 16 октября, президент Зеленский официально подтвердил появившиеся накануне в СМИ три не подтвержденных ранее вопроса, которые будут заданы украинцам в день местных выборов.

Среди них легализация марихуаны в медицинских целях, использование гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины и сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300. Другие два — о возможности пожизненного заключения за коррупцию и создании о вопросе по свободной экономической зоны на Донбассе.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей.

В свою очередь "Комитет избирателей Украины" констатировал отсутствие юридического механизма проведения такого опроса, отмечая, что возможная дополнительная нагрузка избирательных комиссий в связи с этим будет незаконной и грозит срывом самих выборов.