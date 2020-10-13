Зеленский заявил о проведении 25 октября всенародного опроса (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский инициирует проведение 25 октября всенародного опроса из пяти пунктов, который будет проведен вместе с местными выборами. Соответствующее видеообращение к условному гражданину Украины опубликовано в соцсетях главы государства утром во вторник, 13 октября.

"Ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем нас никогда не спрашивали... Какие будут вопросы? Об этом позже", — заинтриговал президент.

Он подчеркнул, что право народа Украины на собственное мнение "священно", и ему не требуется "благословение от политиков".

Кроме того, Зеленский отметил, что в Верховной Раде готовится к окончательному принятию закон, закрепляющий механизм народовластия через всеукраинский референдум.

"Помнишь как мы вместе писали мою предвыборную программу? Чтобы внедрять то, что действительно нужно именно тебе, каждому гражданину Украины. Это была демо-версия народовластия. А его реальное внедрение стало нашей с тобой целью. Сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне", — сказал он.

Напомним, что законопроект о референдуме, внесенный в Раду Зеленским, был принят в первом чтении 18 июня.

Отметим, что закон о всеукраинском референдуме, принятый в ноябре 2012 года, был в апреле 2018 года признан неконституционным, в результате чего автоматически утратил силу. В свое время он заменил закон о всеукраинских и местных референдумах, действовавший еще с 1991 года.

Всего за историю независимой Украины прошло два общенациональных референдума — 1 декабря 1991 года, касавшийся подтверждения Акта о провозглашении независимости Украины, и 16 апреля 2000 года, касавшийся реформирования системы госуправления. На последний были вынесены 4 вопроса.