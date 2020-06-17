Референдум от Зеленского: изменение территории, 100 миллионов на агитацию и онлайн-риски

На этой неделе Верховная Рада доберется до рассмотрения резонансного президентского законопроекта "О народовластии через всеукраинский референдум". Весной 2019-го, еще будучи кандидатом, Владимир Зеленский обещал — это будет его первая законодательная инициатива, которая позволит "народу Украины формировать основные задачи для власти". И пусть документ не стал первым законопроектом гаранта (его место заняла норма о публичных закупках во время избирательного процесса), у него есть все шансы быть принятым в первом чтении уже сейчас.

Корреспонденты Delo.ua разобрались в ключевых механизмах президентского проекта.

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Народные депутаты внесли проект о референдуме в повестку дня во вторник, 16 июня, и, в определенной степени, "застраховали" его от парламентских технологий.

"Неотложный" статус документа дал возможность воспользоваться 101 статьей регламента ВР и сократить вдвое время подачи альтернативных законопроектов. Согласно закону, парламентарии могут регистрировать к любому проекту сколько угодно альтернативных (их нужно будет рассмотреть одновременно с основным, что может затруднить принятие). Но сделать это необходимо в течении 14 дней с момента подачи оригинала. После решения депутатов — в течении семи дней. Инициатива Зеленского появилась на сайте Рады 9 июня, а значит 16 июня было последним днем, когда могли появиться оппозиционные альтернативы.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук призналась — монобольшинство "сигнальным" голосованием решило поддержать в первом чтении законопроект. В среду его рассмотрят на комитете, а уже в четверг, 18 июня, он доберется до сессионного зала. Такого плана придерживается и спикер парламента Дмитрий Разумков: "На заседании в четверг, если все будет хорошо, мы уже сможем его рассматривать в первом чтении и по сути".

Как обезопасят плебисцит?

В целом, проект предусматривает проведение референдума в четырех случаях: внесение изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопросов общегосударственного значения; прекращение действия закона или отдельных его положений; изменение территории страны. Последний пункт еще на этапе подготовки вызвал много вопросов у общественности. Что считать изменением территории? Не станет ли этот пункт почвой для легализации аннексии Крыма? Или отделения неконтролируемых регионов Донецкой и Луганской области?

Сопредседатель Совета коалиции РПР Юлия Кириченко успокаивает — здесь референдум не самодостаточный процесс принятия решений, а конечный этап длительной процедуры.

"Должен быть международный договор составленный на высшем уровне по международным правилам. Дальше закон о ратификации этого договора должен принять парламент и только после этот закон про ратификацию выносится на согласование Всеукраинского референдума. Вопрос изменения территорий по инициативе народа не может стоять — есть четкие предохранители, что это будет угроза территориальной целостности", — отметила она.

Частично список этих предохранителей закреплен в 73-й статье Конституции. Она запрещает проводить народное голосование по теме налогов, амнистии и госбюджета. Однако вице-спикер парламент Руслан Стефанчук говорит — рабочая группа предусмотрела еще несколько "стоп-кранов".

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Во-первых, на плебисцит не попадет что-то, прямо противоречащее Конституции или стандартам международного права. Например, ограничение фундаментальных прав человека, записанных во Всеобщей декларации прав человека или Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Во-вторых, нельзя запустить голосование, если вопрос идет в разрез с национальной безопасностью, территориальной целостностью или пропагандирует межэтническую, межнациональную рознь. В-третьих, за бортом окажутся вопросы отнесенные Конституцией и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко добавляет — на референдум не стоит выносить и принятие законов, поскольку не удастся обеспечить полноценную процедуру рассмотрения.

"Например, процедуру поэтапного рассмотрения поправок, которые возникают в процессе обсуждения законопроекта. Принимать законы на референдуме — абсолютно деструктивная практика. А вот когда парламент, вопреки воле народа, что-то принял — тут народ должен иметь, как я говорю, "право на восстание". Только не нужно сразу брать коктейли Молотова и шины. Можно инициировать проведение референдума", — резюмирует он.

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Еще одно важное уточнение по безопасности народовластия: на референдум можно вынести только один вопрос и он должен быть поставлен так, чтобы на него можно было четко ответить "да" или "нет". "Вопрос всеукраинского референдума должно иметь четкую, понятную формулировку и не допускает различных толкований", — говорится в проекте.

Фонды, деньги, агитация

Из почти 160 страничного документа, помимо обязательных и очевидных положений (равное право голоса, тайное голосование, публичность процесса) можно выделить несколько ключевых новинок. Например, референдум может быть инициирован не только народными депутатами (300 голосов), но и украинским народом. Этого могут потребовать минимум три миллиона избирателей, при условии, если в сборе подписей участвовали 2/3 всех административно-территориальных единиц Украины. Собирать голоса будет специально организованная инициативная группа, а следить за законностью проведения референдума будет специальная комиссия. Их составят из так называемых "сторонников" и "оппонентов" вопроса. Это еще одна новинка законопроекта и, по словам Кириченко, пример международной практики. "Сторонниками/оппонентами" будут считаться не только партии или политические силы, но и общественные организации.

Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отмечает, что дискуссия по этому вопросу была достаточно длительной и объясняет логику такого решение понятием "финансирование третьих сторон".

"Мы очень часто с этим сталкиваемся на уровне так называемой избирательной благотворительности. Когда какой-то благотворительный фонд, который имеет неформальное отношение (в виде названия, логотипа или символики) к конкретному политическому кандидату или партии. И этот фонд от своего имени просто дарит людям счастье, деньги, праздник. Поэтому общественные организации, если они будут вести системную работу по агитации за или против, должны также регистрироваться, быть прозрачными, подотчетными и ограничены в расходах", — подчеркнула Айвазовская.

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Вопросу агитации в законопроекте, к слову, посвящен целый раздел. Для осуществления этой деятельности нужно создать специальный фонд, который будет формироваться за счет средств политической партии, общественной организации или добровольных взносов. Если один человек или компания контролирует сразу несколько юридических лиц, то все их переводы будут считаться одним взносом этого лица или компании. Размер фонда Всеукраинского референдума не может превышать 20 тысяч минимальных зарплат (сегодня — 94,46 млн грн), а контролировать траты будет ЦИК и НАПК

Начнется агитация с первого дня процесса референдума, а закончится в 00:00 последней пятницы перед голосованием. В день тишины будет запрещено не только проведения массовых акций, но и обсуждение вопроса референдума в СМИ и на общественных мероприятиях. Принимать участие в такой деятельности нельзя будет иностранцам, лицам без гражданства, госслужащим и любым органам власти. Более того, по закону в коммерческой или социальной рекламе будет запрещено использовать текст вопроса референдума или его части, а также символику субъектов референдума (сторонников или оппонентов). Запрещено будет агитировать за рассматриваемые вопросы и в иностранных СМИ, а также тех, которые зарегистрированы в Украине, но имеют больше 50% иностранного капитала.

По пути Эстонии

Примечательно, что наравне с традиционным голосованием (с использованием бюллетеня), планируется и электронное голосование, которое должно пройти с помощью "автоматизированной информационно-аналитической системы". В Международной фундации избирательных система (IFES) отмечают, что электронное голосование — едва ли не самое важное новшество президентского проекта. Однако обращают внимание, что процедура в документе должным образом не урегулирована.

В организации говорят, что тестирование и практическое внедрение электронного голосования в европейских странах показало — этот механизм или не пользуется доверием граждан из-за непрозрачности или порождает ряд рисков (несанкционированного вмешательства, злоупотреблений). Эти риски, по мнению экспертов IFES, перевешивают удобство. Фундация в своем анализе ссылается на тот факт, что опыт успешного использования интернет-голосования на европейских просторах ограничивается Эстонией, в то время как другие страны (Нидерланды, Ирландия, Германия, Великобритания), тестировавшие инструмент, отказались от его массового использования.

Один из авторов анализа IFES Денис Ковриженко подчеркивает — сейчас наблюдаются активные попытки так или иначе внедрить электронное голосование на выборах или на референдумах. Он еще раз повторяет, что в законопроекте процедура прописана непонятно. Ковриженко рассказывает, как механизм прописан в проекте об электронном голосовании. Так, создается специальный участок по организации электронного голосования, который фактически будет обслуживать всю страну. Там избиратели могут за пять дней до голосования сказать, что они хотят отдать голос в электронном варианте. Однако непонятно где будет проходить голосование — на территории этого участка или дома? Ковриженко говорит, что необходимо уточнять многие моменты, чтобы на практике этот процесс не был связан с манипуляциями.

"Внедрение интернет-голосования на выборах и референдумах в Украине преждевременно. Если положение относительно интернет-голосования и в дальнейшем будут сохранены в законопроекте, их нужно максимально детализировать и сделать понятными для избирателей", — говорится в анализе IFES.

Илья Требор, специально для Delo.ua