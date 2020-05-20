Зеленский пока не намерен распускать Верховную Раду

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не намерен распускать Верховную Раду, пока сформировавшая монобольшинство партия "Слуга народа" будет голосовать за нужные для страны законы.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в среду, 20 мая, в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты для страны, банковский закон сейчас был очень важный, и земельную реформу, и импичмент президента, и неприкосновенность, чтобы все, что было написано в программе президента, воплотилось в жизнь, — я буду поддерживать партию "Слуга народа", — заверил Зеленский.

От также указал, что будет поддерживать "именно тот состав партии "Слуга народа", а точнее говоря — монобольшинство, потому что они выполняют именно свою работу".

"Как только они не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы, не дай Бог, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины, то сразу же, не думая ни о чем, я буду распускать парламент", — заявил президент.